Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

23 और 24 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल–कॉलेज, दफ्तर में होगी छुट्टी, क्या है वजह?

गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के मौके पर देश के कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। 24 नवंबर को सोमवार पड़ रहा है। लिहाजा, रविवार यानी 23 नवंबर को मिलाकर 2 दिनों की छुट्टी रहेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 18, 2025

School Closed News

स्कूलों की छुट्टी (Image: Freepik)

24 नवंबर 2025 को देशभर में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर कई राज्यों में छुट्टी का ऐलान किाय गया है। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर स्कूल, बैंक और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

स्कूलों में रहेगी छुट्टी

शहीदी दिवस के मौके पर देशभर के कई राज्यों में सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 24 नवंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य नहीं होगा। 24 नवंबर को सोमवार पड़ रहा है। लिहाजा, रविवार यानी 23 नवंबर को मिलाकर 2 दिनों की छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही, जिन दफ्तरों में 2 दिन अवकाश रहता है, वहां के कर्मचारियों के लिए तीन दिन का लंबा वीकेंड होगा। 24 नवंबर को सावर्जनिक अवकाश देखते हुए परीक्षाएं स्थगित करने का भी निर्णय लिया गया है।

कई राज्यों में बैंक रहेंगे बंद

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर 2025 के अनुसार, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस को लेकर कई राज्यों में बैंकों में भी अवकाश रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक 24 नवंबर को बंद रहेंगे। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य 22 नवंबर तक निपटा लें, क्योंकि सोमवार को शाखाओं में नकद लेनदेन, डिमांड ड्राफ्ट और चेक क्लीयरेंस जैसी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी, ताकि लोगों को दैनिक वित्तीय लेनदेन में परेशानी न हो।

देश के कई राज्यों में छुट्टी घोषित

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस अवसर पर सभी सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सभी मंत्रालय, सरकारी विभाग, न्यायालय, निगम कार्यालय और स्थानीय निकायों में कार्य स्थगित रहेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में भी स्थानीय प्रशासन ने 24 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया है।आवश्यक सेवाएं जैसे पुलिस, अस्पताल, परिवहन, बिजली और जल आपूर्ति सामान्य रूप से संचालित होंगी।

देशभर के गुरुद्वारों में कीर्तन आयोजित किए जाएंगे

अवकाश के कारण इस दिन देशभर के गुरुद्वारों में कीर्तन, अरदास और लंगर सेवा आयोजित की जाएगी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीश गंज साहिब, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, आनंदपुर साहिब और पटना साहिब में हजारों श्रद्धालु गुरुजी के बलिदान को नमन करने पहुंचेंगे।

गुरु तेग बहादुर जी के त्याग को याद करते हुए श्रद्धालु मानवता, शांति और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश देंगे।गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नौवें गुरु थे, जिन्होंने 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा का प्रतीक बन गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 06:40 am

Hindi News / National News / 23 और 24 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल–कॉलेज, दफ्तर में होगी छुट्टी, क्या है वजह?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

रोहिणी आचार्य के मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, जानें परिवार और पार्टी के लिए क्या कहा

Lalu Prasad Yadav
राष्ट्रीय

‘संजय यादव मुर्दाबाद…बिहार छोड़ो’: राबड़ी के आवास पर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा

RJD workers
राष्ट्रीय

‘बेटी घर छोड़कर चली गई, लालू देखते रहे’: पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने RJD प्रमुख पर उठाए सवाल

Rohini Acharya and Lalu Prasad
राष्ट्रीय

चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव चुने गए विपक्ष का नेता, जानें क्या होती है भूमिका?

राष्ट्रीय

प्रशांत किशोर ने झूठ की बुनियाद पर शुरू की थी जन सुराज? चुनाव नतीजों से उठा सवाल

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.