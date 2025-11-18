23 और 24 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल–कॉलेज, दफ्तर में होगी छुट्टी, क्या है वजह?

शहीदी दिवस के मौके पर देशभर के कई राज्यों में सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 24 नवंबर तक बंद रखने का निर्देश दिया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य नहीं होगा। 24 नवंबर को सोमवार पड़ रहा है। लिहाजा, रविवार यानी 23 नवंबर को मिलाकर 2 दिनों की छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही, जिन दफ्तरों में 2 दिन अवकाश रहता है, वहां के कर्मचारियों के लिए तीन दिन का लंबा वीकेंड होगा। 24 नवंबर को सावर्जनिक अवकाश देखते हुए परीक्षाएं स्थगित करने का भी निर्णय लिया गया है।