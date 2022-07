गुजरात, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए दिल्ली, हिमाचल सहित अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने गुजरात, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना सहित कई राज्यों में हल्की, मध्यम के साथ ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर सहित देश के कई राज्यों में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

देश में मानसून सक्रिय है, जिसके कारण कई राज्यों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। जहां एक ओर बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही देश की राष्ट्रीय राजधानी में दो दिन हल्की बौछार के बाद बारिश का सिलसिला थम गया है, जिससे सुबह से ही तेज धूप हो रही है। IMD की माने तो दिल्ली में आज किसी भी समय मौसम अचानक करवट बदल सकता है।

