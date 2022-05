Navjot Sidhu in Jail: नवजोत सिद्धू ने 24 घंटे से पटियाला जेल में नहीं खाया कुछ - सिद्धू के वकील का दावा

Navjot Sidhu in Jail: सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कनून के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। वो करीब 24 घंटे से जेल में हैं, लेकिन खाने का एक भी निवाला नही खाया है। ये दावा खुद उनके वकील ने किया है।

कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 31 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर उसी जेल में बंद किया है जहां शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ड्रग के मामले में बंद हैं, केवल उनकी बैराक अलग है। सिद्धू को जेल का रोटी-पानी नहीं भा रहा है और शायद यही वजह है कि पिछले 24 घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। ये दावा खुद उनके वकील ने किया है। फिलहाल, सिद्धू पटियाला सेंट्रल जेल में बैराक नंबर 7 में बंद हैं।

Navjot Sidhu not eat food nearly 24 hours at Patiala jail, says his lawyer