नवरात्रि 2025: NRI दोस्तों के बिना अधूरा गरबा! मुंबई के शख्स का ‘डिजिटल गरबा’ Viral Video दिल जीत लेगा

नवरात्रि 2025 एक कंटेंट क्रिएटर ने अपने एनआरआई मित्रों के फोटोज के साथ डांस कर सबका दिल जीत लिया। (फोटो: X Handle Parviz Aktar.)
Digital Garba of Nri Friends: नवरात्रि 2025 की धूम पूरे देश में है, और इस बीच एक मुंबई के कंटेंट क्रिएटर (Mumbai Content Creator) ने अपने अनोखे अंदाज से सबका दिल जीत लिया। अगर आप डिजिटल गरबा (Digital Garba) वीडियो या नवरात्रि 2025 (Navratri 2025) वायरल न्यूज की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। मुंबई के विराज घेलानी ने अपने NRI दोस्तों, जो भारत नहीं आ पाए, उनके लिए एक इमोशनल और मजेदार ‘डिजिटल गरबा’ आयोजित किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। विराज एक एक्टर और कंटेंट क्रिएटर हैं, ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @viraj_ghelani पर यह वीडियो शेयर किया। वीडियो में वे अपने दोस्तों की तस्वीरों को हाथ में लेकर गरबा (Viral Garba Video) करते दिख रहे हैं, जैसे उनके दोस्त सचमुच उनके साथ हों। यह नजारा इतना भावुक है कि इसे देखकर विदेश में रहने वाले भारतीयों की यादें ताजा हो जाएंगी। वीडियो को अब तक 1.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।
नवरात्रि का त्योहार दोस्तों और परिवार के साथ गरबा-डांडिया की मस्ती के लिए जाना जाता है। लेकिन विदेश में रहने वाले कई भारतीय इस जश्न का हिस्सा नहीं बन पाते। विराज ने इस कमी को दूर करने के लिए अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने अपने NRI दोस्तों की तस्वीरें प्रिंट कीं और उन्हें लहराते हुए गरबा किया। इस ‘डिजिटल गरबा’ ने न सिर्फ उनके दोस्तों को जोड़ा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींचा। यह उन सभी के लिए एक इमोशनल ट्रिब्यूट है, जो अपनों से दूर हैं।
वीडियो में विराज का उत्साह और क्रिएटिविटी साफ झलकती है। वे पारंपरिक कुर्ते में गरबा करते हुए दोस्तों की तस्वीरें दिखाते हैं, जो एक साथ मस्ती और भावनाओं का मिश्रण बनाता है। यह दृश्य देखकर कई यूजर्स ने लिखा कि यह नवरात्रि की सच्ची भावना को दर्शाता है—दोस्ती और एकता। वीडियो की बैकग्राउंड में चल रहा गरबा म्यूजिक इसे और जीवंत बनाता है। विराज का यह प्रयास दिखाता है कि तकनीक और रचनात्मकता से फेस्टिवल का मजा दोगुना हो सकता है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं जबरदस्त हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, “यह तो गजब का आइडिया है! NRI दोस्तों को ऐसा सरप्राइज चाहिए।” वहीं, कुछ ने मजाक में कहा, “भाई, डिजिटल गरबा का रेट कार्ड भेजो!” एक अन्य यूजर ने लिखा, “भारत में ही ऐसे क्रिएटिव दिमाग मिलते हैं।” कुछ लोगों ने इसे ‘इमोशनल जुगाड़’ बताया, जो भारतीय अंदाज को बखूबी दिखाता है। यह वीडियो नवरात्रि की मस्ती को दूर बैठे दोस्तों तक ले जाने का शानदार उदाहरण है।
बहरहाल विराज का यह वीडियो नवरात्रि 2025 को और खास बना रहा है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो अपने प्रियजनों से दूर हैं। तकनीक के जरिये अपनों को करीब लाने की यह कोशिश हर किसी को पसंद आ रही है। अगर आप नवरात्रि वायरल वीडियो या डिजिटल गरबा 2025 की खोज में हैं, तो @viraj_ghelani का यह वीडियो जरूर देखें। यह न सिर्फ मनोरंजक है, बल्कि दिल को छूने वाला भी है। नवरात्रि का यह रंग हर किसी को साथ लाता है, चाहे वे कहीं भी हों।
