नवरात्रि 2025: NRI दोस्तों के बिना अधूरा गरबा! मुंबई के शख्स का ‘डिजिटल गरबा’ Viral Video दिल जीत लेगा

Digital Garba of Nri Friends: नवरात्रि 2025 की धूम पूरे देश में है, और इस बीच एक मुंबई के कंटेंट क्रिएटर (Mumbai Content Creator) ने अपने अनोखे अंदाज से सबका दिल जीत लिया। अगर आप डिजिटल गरबा (Digital Garba) वीडियो या नवरात्रि 2025 (Navratri 2025) वायरल न्यूज की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। मुंबई के विराज घेलानी ने अपने NRI दोस्तों, जो भारत नहीं आ पाए, उनके लिए एक इमोशनल और मजेदार ‘डिजिटल गरबा’ आयोजित किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। विराज एक एक्टर और कंटेंट क्रिएटर हैं, ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @viraj_ghelani पर यह वीडियो शेयर किया। वीडियो में वे अपने दोस्तों की तस्वीरों को हाथ में लेकर गरबा (Viral Garba Video) करते दिख रहे हैं, जैसे उनके दोस्त सचमुच उनके साथ हों। यह नजारा इतना भावुक है कि इसे देखकर विदेश में रहने वाले भारतीयों की यादें ताजा हो जाएंगी। वीडियो को अब तक 1.5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।