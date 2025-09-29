Viral Video गरबा में किसिंग पर हंगामा: NRI couple ने मांगी माफी, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी

Vadodara Garba NRI Controversy: वडोदरा के मशहूर यूनाइटेड वे गरबा ईवंट (Garba Event Scandal) में एक एनआरआई दंपति का किसिंग वीडियो वायरल (NRI Couple Kiss) हो गया, जिसने नवरात्रि 2025(Navratri 2025) की पवित्रता पर सवाल खड़े (Vadodara Garba NRI Controversy) कर दिए। 26 सितंबर को कलाली ग्राउंड पर हुए इस आयोजन में पति ने पत्नी को उठा कर किस किया, जो आसपास के लोगों के बीच घूम रहा (Vadodara Garba Controversy) था। यह घटना गुजरात के सबसे बड़े गरबा समारोहों में से एक में घटी, जहां रोजाना 30,000 से 35,000 लोग शामिल होते हैं। एनआरआई दंपति, प्रतीक पटेल और उनकी पत्नी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से रह रहे हैं। प्रतीक मंजलपुर के रहने वाले हैं, जबकि पत्नी आनंद से हैं। वे परिवार से मिलने और गरबा खेलने भारत आए थे। वीडियो में दंपति उत्साह से नाचते हुए दिखे, लेकिन किस का क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।