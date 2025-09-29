Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Viral Video गरबा में किसिंग पर हंगामा: NRI couple ने मांगी माफी, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी

Vadodara Garba NRI Controversy: वडोदरा के यूनाइटेड वे गरबा में एनआरआई दंपति का चुंबन वीडियो वायरल हो गया, इसके बाद लोगों ने इसे नवरात्रि की पवित्रता का अपमान बताया।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Sep 29, 2025

Vadodara Garba NRI Controversy

वडोदरा गरबा में किसिंग पर वायरल का स्क्रीन शॉट। (फोटो: X Handle Nisha Bharti.)

Vadodara Garba NRI Controversy: वडोदरा के मशहूर यूनाइटेड वे गरबा ईवंट (Garba Event Scandal) में एक एनआरआई दंपति का किसिंग वीडियो वायरल (NRI Couple Kiss) हो गया, जिसने नवरात्रि 2025(Navratri 2025) की पवित्रता पर सवाल खड़े (Vadodara Garba NRI Controversy) कर दिए। 26 सितंबर को कलाली ग्राउंड पर हुए इस आयोजन में पति ने पत्नी को उठा कर किस किया, जो आसपास के लोगों के बीच घूम रहा (Vadodara Garba Controversy) था। यह घटना गुजरात के सबसे बड़े गरबा समारोहों में से एक में घटी, जहां रोजाना 30,000 से 35,000 लोग शामिल होते हैं। एनआरआई दंपति, प्रतीक पटेल और उनकी पत्नी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से रह रहे हैं। प्रतीक मंजलपुर के रहने वाले हैं, जबकि पत्नी आनंद से हैं। वे परिवार से मिलने और गरबा खेलने भारत आए थे। वीडियो में दंपति उत्साह से नाचते हुए दिखे, लेकिन किस का क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।

सोशल मीडिया पर इसे 'अश्लील' करार दिया गया

सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे 'अश्लील' करार दिया। एक यूजर ने लिखा, "गरबा धार्मिक उत्सव है, यहां ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी।" संनातन संत समिति जैसे संगठनों ने आयोजकों पर सख्ती की मांग की। कई ने कहा कि यह नवरात्रि की सांस्कृतिक गरिमा का अपमान है। वडोदरा के अटलड्रा पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज हुईं, जिसके बाद दंपति को बुलाया गया। पुलिस ने पुष्टि की कि वे कानूनी रूप से शादीशुदा हैं और दो बच्चों के माता-पिता हैं।

माफी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया

दंपति ने जल्दी ही माफी मांग ली। उन्होंने पुलिस स्टेशन में लिखित माफी पत्र दिया, जिसमें कहा कि जगह की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए गलती हुई। पुलिस इंस्पेक्टर एम.आर. संगदा ने बताया, "उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था।" माफी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और वे अगले दिन ऑस्ट्रेलिया लौट गए। यह कदम सोशल मीडिया की आलोचना को शांत करने का प्रयास था।

पहले दिन बारिश से कीचड़ होने पर लोग नाराज हुए

यूनाइटेड वे गरबा पहले भी विवादों में रहा है। इस साल नवरात्रि के पहले दिन बारिश से कीचड़ होने पर लोग नाराज हुए थे। 2022 में एक लड़की के सिगरेट पीने का वीडियो वायरल हुआ था। आयोजक तारक पटेल ने कहा, "गरबा पवित्र स्थान है, हम निगरानी बढ़ाएंगे।" अब भविष्य के इवेंट्स में सख्त गाइडलाइंस लागू करने की बात हो रही है, ताकि ऐसी घटनाएं न हों।

सांस्कृतिक सीमाओं पर बहस

यह वीडियो PDA (पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एफेक्शन) और सांस्कृतिक सीमाओं पर बहस छेड़ रहा है। कुछ यूजर्स ने दंपति का बचाव किया, कहते हुए कि यह सिर्फ स्नेह का इजहार था, न कि कुछ गलत। एक ने लिखा, "यह सिर्फ एक चुंबन था, ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर न लें।" लेकिन बहुमत ने धार्मिक संवेदनशीलता पर जोर दिया। नवरात्रि जैसे त्योहारों में ऐसी घटनाएं कैसे रोकी जाएं, यह सवाल अब गरबा आयोजकों के सामने है।

Updated on:

29 Sept 2025 04:28 pm

Published on:

29 Sept 2025 04:26 pm

