दाऊद मामले में गिरफ्तार नवाब मलिक की ED कस्टडी खत्म, कोर्ट ने अब 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को उनकी ईडी की हिरासत तो खत्म हो गई है। लेकिन अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है। उद्धव सरकार के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को उनकी ED हिरासत तो खत्म हो गई, लेकिन परेशानी अब खत्म नहीं हुई है। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाब मलिक 14 दिन यानी 21 मार्च तक ज्यूडिशियल कस्टडी में रहेंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी थी।

Nawab Malik Sent to 14 Day Judicial Custody in Money Laundering Case