जज ने छोड़ा मुकदमा, कहा- सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा नाम एक पार्टी के पक्ष में फैसला देने के लिए बना रहा था दबाव

जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने 13 अगस्त मुकदमे से अलग होने की जानकारी दी थी। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि हममें से किसी सदस्य से सुप्रीम कोर्ट के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक ने संपर्क, उन्होंने एक पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाने की बात कही है। ऐसा देखकर मुझे काफी दुख हो रहा है, इस वजह से मैं इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर रहा हूं।