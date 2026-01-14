NEET-PG 2025: मेरिट नहीं, मजबूरी! अब -40 अंक वाला भी बन सकता है विशेषज्ञ डॉक्टर

नोटिस के अनुसार, नीट 2025 में क्वालिफाइंग परसेंटाइल में भारी कटौती की गई है। जहां पहले जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 50 परसेंटाइल अनिवार्य था, वहीं अब इसे घटाकर महज 7 परसेंटाइल कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि 800 अंकों की परीक्षा में केवल 103 अंक लाने वाला सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी भी अब पीजी मेडिकल काउंसलिंग के लिए योग्य हो गया है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए सामने आया है। पहले जहां 40 परसेंटाइल जरूरी था, अब इसे 0 परसेंटाइल तक गिरा दिया गया है। यानी -40 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थी भी अब विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं।