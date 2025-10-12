Rat Fever: चूहों की रेलमपेल से 8 छात्र बीमार, इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद रखने का आदेश, मेस और कैंटीन का लाइसेंस रद्द

यह एक जीवाणुजन्य बीमारी है जो लेप्टोस्पाइरा नामक बैक्टीरिया के कारण होती है और जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। यह दूषित मिट्टी या पानी के संपर्क में आने या चूहाें जैसे संक्रमित जानवरों के मूत्र से सीधे संपर्क में आने से से फैलता है। लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं, जिनमें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और गुर्दे व लीवर की क्षति शामिल है। रोकथाम में स्वच्छता, दूषित पानी से बचना और सुरक्षात्मक कपड़े पहनना शामिल है। लापरवाही और समय पर सही इलाज नहीं मिलने पर जानलेवा हो सकता है।