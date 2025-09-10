नेपाल हिंसा के बीच Indigo एयरलाइन्स ने जारी की नई एडवाइजरी

India Nepal Travel Advisory: इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) ने नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बंद होने की अवधि बढ़ने के बाद नई ट्रेवल एडवाइजरी (Travel Advisory) जारी की है। एयरलाइन के अनुसार, काठमांडू से आने-जाने वाली सभी उड़ानें 10 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे तक रद्द रहेंगी। यह निर्णय नेपाल में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और हवाई अड्डे की सुरक्षा स्थिति के कारण लिया गया है।