राष्ट्रीय

नेपाल हिंसा के बीच Indigo एयरलाइन्स ने जारी की नई एडवाइजरी

Indigo new Advisory; इंडिगो एयरलाइंस ने नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बंद होने की अवधि बढ़ने के बाद नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है।

भारत

Devika Chatraj

Sep 10, 2025

Indigo new Advisory
नेपाल हिंसा के बाद Indigo ने जारी की एडवाइजरी (ANI)

India Nepal Travel Advisory: इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) ने नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बंद होने की अवधि बढ़ने के बाद नई ट्रेवल एडवाइजरी (Travel Advisory) जारी की है। एयरलाइन के अनुसार, काठमांडू से आने-जाने वाली सभी उड़ानें 10 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे तक रद्द रहेंगी। यह निर्णय नेपाल में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और हवाई अड्डे की सुरक्षा स्थिति के कारण लिया गया है।

इंडिगो ने एक्स पर दी जानकारी

इंडिगो ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, "हमें यात्रियों को होने वाली असुविधा का अहसास है। प्रभावित यात्रियों के लिए फ्लेक्सिबल विकल्प उपलब्ध हैं।" इसके तहत, 9 सितंबर 2025 या उससे पहले बुकिंग करने वाले यात्रियों के लिए 12 सितंबर तक उड़ान री-शिड्यूलिंग और कैंसिलेशन पर छूट दी जाएगी। यात्री एयरलाइन की वेबसाइट पर रिफंड या वैकल्पिक यात्रा विकल्प चुन सकते हैं।

नेपाल में सेना की तैनाती

नेपाल में जेन-जी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंधों को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। इन प्रदर्शनों के कारण त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद है, और सुरक्षा के लिए सेना तैनात की गई है। हिंसा में कुछ लोगों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर है।

अपडेट से जुड़े रहने का आग्रह

इंडिगो ने कहा कि उनकी टीमें स्थानीय अधिकारियों के साथ स्थिति पर नजर रख रही हैं और अनुमति मिलते ही उड़ानें बहाल की जाएंगी। कंपनी यात्रियों से धैर्य और सहयोग की अपील कर रही है। यात्री नियमित अपडेट्स के लिए इंडिगो के आधिकारिक चैनलों को चेक कर सकते हैं।

Published on:

10 Sept 2025 01:45 pm

Hindi News / National News / नेपाल हिंसा के बीच Indigo एयरलाइन्स ने जारी की नई एडवाइजरी

