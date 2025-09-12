‘कभी-कभी होने वाली खटपट…’, नेपाल की पीएम सुशीला कार्की ने पीएम मोदी और भारत से रिश्तों पर कही ये बात

सुशीला कार्की का भारत से गहरा लगाव है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। गंगा नदी के किनारे हॉस्टल में बिताए दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, मैं अभी भी अपने शिक्षकों, दोस्तों को याद करती हूं। गंगा के पास हॉस्टल था, और गर्मियों में रात को हम छत पर सोते थे। उनका पैतृक शहर बिराटनगर भारत की सीमा से मात्र 25 मील दूर है। कार्की ने बताया कि वे अक्सर सीमा पर बाजार में खरीदारी करने जाती थीं। लाखों नेपाली नागरिकों की तरह, उनके भी भारत में रिश्तेदार और जान-पहचान वाले हैं। यह सांस्कृतिक निकटता नेपाल-भारत संबंधों की मजबूती का प्रतीक है।