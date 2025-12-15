MGNREGA को खत्म करने जा रही है मोदी सरकार, जानिए वजह

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को समाप्त कर उसकी जगह एक नया कानून लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में एक नया विधेयक लोकसभा सदस्यों के बीच वितरित किया गया है, जिसे जल्द ही संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस प्रस्तावित कानून का नाम होगा ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025। यह विधेयक ग्रामीण भारत के लिए रोजगार और आजीविका सुरक्षा का एक नया ढांचा तैयार करने का लक्ष्य रखता है, जो ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप होगा।