रूस से जंग को लेकर खौफनाक सिग्नल मिलने के बाद थर्राया यूक्रेन, ट्रंप से लगाई मदद की गुहार, जानें क्या कहा?

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस डिप्लोमेसी को भी कमजोर कर रहा है। डिप्लोमैटिक भाषा और डॉक्यूमेंट्स में खास बातों पर दबाव डालकर वह सिर्फ यूक्रेन और यूक्रेनियन को खत्म करने की अपनी इच्छा को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का मकसद हमारी जमीन पर कब्जा करने की नीति को सही ठहरना है।