रूस से जंग को लेकर खौफनाक सिग्नल मिलने के बाद थर्राया यूक्रेन, ट्रंप से लगाई मदद की गुहार, जानें क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप, वोलोडिमिर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन। (फोटो- IANS)
रूस से जंग को लेकर खौफनाक सिग्नल मिलने के बाद यूक्रेन पूरी तरह से थर्रा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें सिग्नल मिले हैं कि रूस अगले साल तक इस जंग को खींचने की तैयारी कर रहा है।
इसको लेकर जेलेंस्की ने अपने साथियों खासकर अमेरिका से मदद मांगी है। अपने एक्स पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा- आज, हमने फिर से मॉस्को से सिग्नल सुने कि वे अगले साल को जंग का साल बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
जेलेंस्की ने आगे कहा कि ये सिग्नल सिर्फ हमारे लिए नहीं हैं। यह जरूरी है कि हमारे पार्टनर इन्हें देखें और सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि जवाब भी दें। खासकर अमेरिका को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो अक्सर कहता है कि रूस जंग खत्म करना चाहता है।
जेलेंस्की ने कहा कि रूस से जो सिग्नल आ रहे हैं, वे अमेरिका के कहे मुताबिक बिल्कुल उलटे हैं, जो उनकी सेना को ऑफिशियल ऑर्डर के रूप में मिल रहे हैं। इस रूसी सोच को पहचानना होगा और उस पर एक्शन लेना होगा।
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस डिप्लोमेसी को भी कमजोर कर रहा है। डिप्लोमैटिक भाषा और डॉक्यूमेंट्स में खास बातों पर दबाव डालकर वह सिर्फ यूक्रेन और यूक्रेनियन को खत्म करने की अपनी इच्छा को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का मकसद हमारी जमीन पर कब्जा करने की नीति को सही ठहरना है।
जेलेंस्की ने आगे कहा- इस रूसी पागलपन के खिलाफ असली सुरक्षा की जरूरत है। हम यह पक्का करने के लिए सभी पार्टनर्स के साथ काम करते रहेंगे कि सुरक्षा मौजूद है। अभी सुरक्षा और फाइनेंसियल उपायों की जरूरत है। जिसमें रूसी एसेट्स पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा- राजनीतिक उपायों की भी जरूरत है। इसके अलावा, सभी पार्टनर्स की हिम्मत की जरूरत है।उन्होंने कहा- मैं यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले हर किसी को धन्यवाद देना चाहता हूं।
उधर, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि मॉस्को अपने मकसद को पूरा करेगा। वहीं, उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ जंग करने की अफवाहों से साफ इनकार कर दिया।
बुधवार को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग के दौरान, सरकारी मीडिया ने पुतिन के हवाले से कहा कि वेस्ट में रूस के साथ जंग की तैयारी करने की अपील को झूठा बताया गया है।
बता दें कि रूस और यूक्रेन ने हाल के हफ्तों में एक-दूसरे की एनर्जी साइट्स और ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाना बढ़ा दिया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग