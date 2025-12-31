भारत में आतंकी एक्टिव! न्यू ईयर से पहले उत्तर से लेकर दक्षिण तक हाई अलर्ट

न्यू ईयर से पहले हाई अलर्ट (X)
New Year Security Measures: नए साल 2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर कड़ी कर दी गई है। प्रमुख महानगरों से लेकर संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों तक पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह एक्टिव है। चेन्नई में जहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहीं जम्मू-कश्मीर में सीमा क्षेत्रों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है।
नए साल की पूर्व संध्या पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संभावित आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए पैट्रोलिंग और चेकिंग अभियान तेज कर दिए गए हैं।
इसी बीच, मंगलवार को जम्मू बस स्टैंड पर एक संदिग्ध बैग मिलने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके को घेर लिया गया। यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया।
जांच के बाद राहत की खबर सामने आई बैग में कोई विस्फोटक नहीं, केवल कपड़े पाए गए। बैग को थाने ले जाया गया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मालिक की पहचान की जा रही है। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद बस स्टैंड पर सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू कर दी गईं।
अधिकारियों का कहना है कि नए साल 2026 को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि लोग बिना किसी डर के नए साल का जश्न मना सकें।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और आसपास के इलाकों में नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ग्रेटर चेन्नई पुलिस, तांबरम और अवाडी सिटी पुलिस की ओर से कुल 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी सर्विलांस और विशेष मॉनिटरिंग टीमों को सक्रिय किया गया है। तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु पुलिस, कोस्ट गार्ड और मरीना बीच लाइफगार्ड्स के साथ समन्वय में काम कर रही है।
