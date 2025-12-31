भारत में आतंकी एक्टिव! न्यू ईयर से पहले उत्तर से लेकर दक्षिण तक हाई अलर्ट

New Year Security Measures: नए साल 2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर कड़ी कर दी गई है। प्रमुख महानगरों से लेकर संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों तक पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह एक्टिव है। चेन्नई में जहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहीं जम्मू-कश्मीर में सीमा क्षेत्रों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है।