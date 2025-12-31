31 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

भारत में आतंकी एक्टिव! न्यू ईयर से पहले उत्तर से लेकर दक्षिण तक हाई अलर्ट

New Year Security: नए साल से पहले देशभर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चेन्नई में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं और कई सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट है।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 31, 2025

न्यू ईयर से पहले हाई अलर्ट (X)

New Year Security Measures: नए साल 2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर कड़ी कर दी गई है। प्रमुख महानगरों से लेकर संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों तक पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह एक्टिव है। चेन्नई में जहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहीं जम्मू-कश्मीर में सीमा क्षेत्रों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट

नए साल की पूर्व संध्या पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संभावित आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए पैट्रोलिंग और चेकिंग अभियान तेज कर दिए गए हैं।

मंगलवार को मिला संदिग्ध बैग

इसी बीच, मंगलवार को जम्मू बस स्टैंड पर एक संदिग्ध बैग मिलने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके को घेर लिया गया। यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया।

बैग में निकले कपड़े

जांच के बाद राहत की खबर सामने आई बैग में कोई विस्फोटक नहीं, केवल कपड़े पाए गए। बैग को थाने ले जाया गया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मालिक की पहचान की जा रही है। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद बस स्टैंड पर सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू कर दी गईं।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

अधिकारियों का कहना है कि नए साल 2026 को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि लोग बिना किसी डर के नए साल का जश्न मना सकें।

चेन्नई में 25 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और आसपास के इलाकों में नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ग्रेटर चेन्नई पुलिस, तांबरम और अवाडी सिटी पुलिस की ओर से कुल 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

  • ग्रेटर चेन्नई पुलिस क्षेत्र: लगभग 19,000 पुलिसकर्मी
  • तांबरम और अवाडी क्षेत्र: 3,000-3,000 पुलिसकर्मी
  • इसके अतिरिक्त 1,500 होम गार्ड्स भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपातकालीन सेवाओं में सहयोग करेंगे।

सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी सर्विलांस और विशेष मॉनिटरिंग टीमों को सक्रिय किया गया है। तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु पुलिस, कोस्ट गार्ड और मरीना बीच लाइफगार्ड्स के साथ समन्वय में काम कर रही है।

Hindi News / National News / भारत में आतंकी एक्टिव! न्यू ईयर से पहले उत्तर से लेकर दक्षिण तक हाई अलर्ट

