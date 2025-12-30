त्रिपुरा छात्र हत्याकांड: NHRC ने देहरादून के DM और SSP को भेजा नोटिस

आयोग ने मामले की कार्यवाही की प्रति उत्तराखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजने के साथ ही पूरे राज्य में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत यह कार्रवाई की है। NHRC ने कहा कि शिकायत में लगे आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के जीवन, गरिमा और समानता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होते हैं। यह घटना उत्तर-पूर्वी लोगों के खिलाफ गहरी जड़ें जमाए नस्लीय भेदभाव को उजागर करती है।