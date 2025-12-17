अविष्कार: भारतीय छात्रों को मिली बड़ी सफलता, अब बिना बर्फ सुरक्षित रहेंगी वैक्सीन और इंसुलिन

Smart Med Box by NIT Raipur Students Promises Ice-Free Cold Chain for Vaccines: वैक्सीन, इंसुलिन और अन्य तापमान-संवेदनशील दवाइयों के परिवहन में अब आइस पैक या पारंपरिक रेफ्रिजरेशन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनआईटी रायपुर के दो छात्रों ने ऐसा स्मार्ट मेड बॉक्स विकसित किया है, जो बिना बर्फ के दवाइयों को सुरक्षित तापमान पर बनाए रख सकता है।