मिला गया भाजपा को नया अध्यक्ष, पीएम मोदी ने नितिन नबीन को पहनाई माला

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Photo - IANS)
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन की ताजपोश हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के. लक्ष्मण ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को माला पहनाई।
केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा, "यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे महान पार्टी के आपने 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। आपको बहुत-बहुत बधाई और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र पटना के बांकीपुर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
खबर अपडेट की जा रही है...
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग