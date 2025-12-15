BJP National President: नितिन नबीन की ताजपोशी से अध्यक्ष की चर्चा पर विराम या अब भी कोई ट्विस्ट बाकी है?

वैसे, भाजपा चौंकाने वाले फैसलों के लिए पहचानी जाती है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना और उनकी जगह मोहन यादव की ताजपोशी चौंकाने वाला फैसला था। इसी तरह, मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी हैरान करने वाली रही। दिग्गज नेताओं को किनारे करते हुए हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मुहर लगाई गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा का नाम भी चौंकाने वाला रहा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन की ताजपोशी भी कम चौंकाने वाला फैसला नहीं है। ऐसे में अगर पार्टी परंपरा से इतर जाते हुए शिवराज सिंह या किसी दूसरे नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।