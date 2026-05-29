नितिन नवीन ने अपनी टीम में टीम मोदी से लिया एक आदमी, क्या कैबिनेट से बाहर किए जाएंगे हर्ष मल्होत्रा?

बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर भी रणनीति बना रही है। 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत सात राज्यों में चुनाव होने हैं। पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर नई टीम तैयार कर सकती है। जून में राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव भी होने वाले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कई सीटें खाली होंगी। इससे ऐसे नेताओं को संसद पहुंचाने का रास्ता खुलेगा जो अभी सांसद नहीं हैं लेकिन भविष्य में मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में हर्ष मल्होत्रा की नई जिम्मेदारी को केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।