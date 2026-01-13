नितिन नबीन कब बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? आ गई तारीख, शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे PM मोदी

नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी के बाद पीएम मोदी ने कहा था, 'नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वे एक युवा और कर्मठ नेता हैं, जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। वे अपने विनम्र स्वभाव और व्यावहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे।'