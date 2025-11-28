Patrika LogoSwitch to English

इस राज्य में 10 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए भेजेगी सरकार, अब तक कितनों को मिला पैसा?

नीतीश सरकार आज 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजेगी। नीतीश सरकार ने इस योजना की शुरुआत चुनाव से ठीक पहले की थी। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 28, 2025

bihar sarkari naukri

सीएम नीतीश कुमार (फोटो- X@NitishKumar)

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के दौरान जीविका दीदी (Jeevika Didi) और 10 हजार रुपए का मुद्दा चर्चा में रहा। सियासी जानकारों ने कहा कि 2025 का चुनाव दस हजारी ने नीतीश को फिर से सत्ता के शीर्ष पर बैठा दिया। आज सीएम नीतीश कुमार जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए डालेंगे।

10 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के बैंक खाते में यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। करीब 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस बाबत अपनी तैयारी पूरी कर ली है।

बिहार सरकार 14 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि दे देगी। अब तक 1.40 करोड़ महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है। नीतीश सरकार यह योजना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लेकर आई थी।

6 महीने बाद होगी समीक्षा

इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए की मदद की जा रही है। 6 महीने बाद समीक्षा होगी। जो महिलाएं इन पैसों से अपना रोजगार करने में सक्षम हो गई उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद और दी जाएगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए नीतीश सरकार ने महिलाओं को जीविका समूह से जुड़ने की शर्त रखी है। अब उन लाभार्थियों को सरकार पैसे भेज रही है, जो योजना शुरू होने के बाद जीविका दीदी बनी हैं।

13 लाख महिलाओं के खाते में पैसा आना बाकी

इस योजना के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करने वालीं लगभग 13 लाख महिलाओं के खाते में भी पैसा आना बाकी है। उनके आवेदन की जांच की जा रही है। जल्द विभाग का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी पैसा भेज दिया जाएगा। सरकार ने 14 दिसंबर से पहले सभी लाभार्थियों को 10-10 हजार खाते में भेजने का लक्ष्य रखा है।

Updated on:

28 Nov 2025 08:46 am

Published on:

28 Nov 2025 08:38 am

Hindi News / National News / इस राज्य में 10 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए भेजेगी सरकार, अब तक कितनों को मिला पैसा?

