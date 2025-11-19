बिहार में NDA विधायक दल के नेता बने नीतीश कुमार, कल 10वीं बार लेंगे CM पद की शपथ

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अब राज्य की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ चल रही हैं। बुधवार को नीतीश कुमार को एनडीए के विधायक दल का नेता नामित किया गया। वे गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार आज शाम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करेंगे और अगली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश करेंगे। इसके साथ ही एनडीए के सभी घटक दलों के समर्थन पत्र भी सौंपेंगे।