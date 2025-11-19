बिहार में NDA विधायक दल के नेता बने नीतीश कुमार, कल 10वीं बार लेंगे CM पद की शपथ

नीतीश कुमार (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अब राज्य की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ चल रही हैं। बुधवार को नीतीश कुमार को एनडीए के विधायक दल का नेता नामित किया गया। वे गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार आज शाम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करेंगे और अगली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश करेंगे। इसके साथ ही एनडीए के सभी घटक दलों के समर्थन पत्र भी सौंपेंगे।
75 वर्षीय नीतीश कुमार गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 202 सीटें जीतकर एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। भाजपा को 89, जदयू को 85, लोजपा (रामविलास) को 19, हम को 5 और रालोद को 4 सीटें मिली हैं।
एनडीए के सभी सहयोगी दलों - जदयू, बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास), जीतन राम माँझी की हम (सेक्युलर) और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी - को नए मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। एलजेपी (रामविलास) को तीन, जबकि हम (सेक्युलर) और आरएलएसपी को एक-एक मंत्री पद मिल सकता है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के लगभग 16 और जदयू के 14 नेताओं के शपथ लेने की संभावना है।
बिहार भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ केंद्रीय नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और एनडीए को जनादेश देने वाले समर्थकों के साथ रहेंगे।
पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है, 'बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार।' केंद्रीय राज्यमंत्री राज भूषण चौधरी ने कहा, 'मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके आशीर्वाद से बिहार को एक मजबूत और स्थिर एनडीए सरकार मिलेगी। आज हम विधायक दल की बैठक कर रहे हैं।'
