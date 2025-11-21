Patrika LogoSwitch to English

Nitish Kumar Net Worth: नीतीश कुमार को कितना मिलता है वेतन? CM रहते अब तक इतनी हुई कमाई

नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2.5 लाख रुपये महीने की सैलरी लेंगे, जिसमें बेसिक सैलरी, हाउसिंग फैसिलिटी, ऑफिस सपोर्ट, सिक्योरिटी कवर और दूसरे अलाउंस शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 21, 2025

CM Nitish oath Ceremony

सीएम पद की शपथ लेते नीतीश कुमार (फोटो- X - @narendramodi)

नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ, एनडीए सरकार की नई बनी कैबिनेट में 26 मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट में भाजपा के 14, जेडीयू के 8, लोजपा (रामविलास) के 2, आरएलएम के 1 और हम के एक मंत्री को जगह मिली है।

इस बीच, सबके मन में यह सवाल है कि नीतीश कुमार को कितना वेतन मिलता है। वहीं, मुख्यमंत्री रहते हुए वह अब तक कितनी कमाई कर चुके हैं। तो आइये इसके बारे में विस्तार से जानें।

इतनी मिलती है सैलरी

कुछ आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार अपने नए कार्यकाल में 2.5 लाख रुपये महीने की सैलरी लेंगे। इसमें बेसिक सैलरी के अलावा राज्य में विधायकों को मिलने वाली हाउसिंग फैसिलिटी, ऑफिस सपोर्ट, सिक्योरिटी कवर और दूसरे अलाउंस भी शामिल हैं।

नीतीश कुमार कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। पहले वह केंद्र में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। इससे भी उनकी आय प्रभावित होती है। पिछले साल 31 दिसंबर को सीएम नीतीश ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था।

नीतीश के पास 13 गाय और 10 बछड़े

इसमें उनकी कुल संपत्ति 1.64 करोड़ रुपये थी। डॉक्यूमेंट में बताया गया कि उनके पास 21,052 रुपये कैश हैं। जबकि 60,811 रुपये बैंक में जमा हैं। सीएम नीतीश के पास 13 गाय और 10 बछड़े हैं। उनके पास एक फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी भी है।

नीतीश कुमार को हर महीने पेंशन भी मिलता है, जो उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा है। वह पहली बार 1985 में विधायक बने थे।

उस टर्म के लिए नीतीश को 45 हजार रुपये बेसिक पेंशन मिलती है। इसके अलावा, दूसरी लागू बढ़ोतरी को मिलाकर, उनकी कुल विधायक पेंशन 1.18 लाख रुपये हो जाती है।

इसके साथ ही, उन्हें सांसद के तौर पर भी अपने कार्यकाल के लिए पेंशन मिलती है। इन सबको मिलाकर, नीतीश कुमार की कुल महीने की पेंशन 2.3 लाख रुपये होती है।

किसको कितनी है सैलरी

वहीं, बिहार में मंत्रियों की बात करें तो उन्हें 65,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है. इसके साथ उन्हें 70,000 रुपये का रीजनल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा, बिहार के विधायक हर महीने 1.4 से 1.5 लाख रुपये के बीच वेतन पाते हैं।

इसमें 50 हजार रुपये बेसिक सैलरी, 55 हजार रुपये का चुनाव क्षेत्र अलाउंस, 40 हजार एक पर्सनल असिस्टेंट के लिए और 15 हजार स्टेशनरी के लिए शामिल हैं। विधायकों को असेंबली या कमेटी मीटिंग में शामिल होने के लिए हर दिन तीन हजार रुपये मिलता है।

