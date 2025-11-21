Nitish Kumar Net Worth: नीतीश कुमार को कितना मिलता है वेतन? CM रहते अब तक इतनी हुई कमाई

नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ, एनडीए सरकार की नई बनी कैबिनेट में 26 मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट में भाजपा के 14, जेडीयू के 8, लोजपा (रामविलास) के 2, आरएलएम के 1 और हम के एक मंत्री को जगह मिली है।