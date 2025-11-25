Bihar Politics: शपथ ग्रहण के बाद नीतीश सरकार का पहला बड़ा ऐलान, बिहारवासियों की हो गई बल्ले-बल्ले!

बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास के लिए 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप या ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास के सैद्धांतिक सहमति तथा प्रस्ताव तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें नौ प्रमंडलीय मुख्यालय के अलावा सीतामढ़ी और सोनपुर को शामिल किया गया है।