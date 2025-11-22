CM रहते हुए पहली बार नीतीश ने छोड़ा गृह मंत्रालय, क्या चिराग के कहने पर हुआ ऐसा? अब BJP के सामने बड़ी चुनौती

बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनाव से पहले बिहार के अपराध दर पर खूब सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी ही गठबंधन सरकार की खूब आलोचना की थी। माना जा रहा है कि चिराग की सलाह पर ही भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश से गृह विभाग के लिए आग्रह किया था। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।