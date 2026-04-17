17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में बढ़ी सियासी हलचल, पूर्व CM नीतीश कुमार को मिली Z+ सुरक्षा, दिल्ली में मिला नया बंगला

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया, उन्हें Z+ सुरक्षा और दिल्ली में नया आवास मिला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Apr 17, 2026

नीतीश कुमार (ANI)

बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। यह फैसला उनके राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद, बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट-2000 के तहत लिया गया है।

नीतीश कुमार दिल्ली में नया आवास

इसके साथ ही, नीतीश कुमार को दिल्ली में नया सरकारी आवास भी आवंटित किया गया है। उन्हें सुनहरी बाग रोड पर स्थित बंगला नंबर-9 दिया गया है, जो VIII कैटेगरी का है। इससे पहले वह 6, कामराज लेन के सरकारी बंगले में रह रहे थे।

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा

14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे से पहले उन्होंने अपना मंत्रिमंडल भी भंग कर दिया था। वह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ लोक भवन पहुंचे और महज सात मिनट में इस्तीफा सौंपकर लौट गए। इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब यह लगभग तय हो चुका है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

बिहार में पहली बार BJP के नेतृत्व में सरकार

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके साथ ही राज्य में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कुल 202 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस गठबंधन में जनता दल (यूनाइटेड) के 85 विधायक, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के 19 विधायक (Chirag Paswan), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 5 विधायक (Jitan Ram Manjhi) तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 5 विधायक (Upendra Kushwaha) शामिल हैं।

तेजस्वी यादव ने लगाए गंभीर आरोप

इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने दबाव में आकर मुख्यमंत्री पद छोड़ा है। तेजस्वी यादव के अनुसार, जदयू के कुछ नेताओं ने पहले ही अंदरखाने सौदा कर लिया था, लेकिन विधानसभा चुनावों को देखते हुए इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा द्वारा दबाव और प्रलोभन की राजनीति की गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

नीतीश कुमार

political

political news

Updated on:

17 Apr 2026 02:56 pm

Published on:

17 Apr 2026 02:54 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में बढ़ी सियासी हलचल, पूर्व CM नीतीश कुमार को मिली Z+ सुरक्षा, दिल्ली में मिला नया बंगला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘नेता देखते हैं सबसे ज्यादा पोर्न’, बिहार के इस सांसद ने पार्लियामेंट में दिए बयान से मचा बवाल

राष्ट्रीय

‘हम साथ में मिलकर आज इतिहास बनाते है’ महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष से की अपील

PM Modi
राष्ट्रीय

Supreme Court on Pawan Khera: पवन खेड़ा को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट का ट्रांजिट बेल की अवधि बढ़ाने से इनकार

Supreme Court
राष्ट्रीय

‘नासिक के गॉडमैन को बचाने की साजिश’, TCS मामले की आरोपी निदा खान के माता पिता ने लगाया आरोप

Nida Khan
राष्ट्रीय

‘वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते’ – सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.