दिल्ली में बढ़ी सियासी हलचल, पूर्व CM नीतीश कुमार को मिली Z+ सुरक्षा, दिल्ली में मिला नया बंगला

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके साथ ही राज्य में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कुल 202 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस गठबंधन में जनता दल (यूनाइटेड) के 85 विधायक, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के 19 विधायक (Chirag Paswan), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 5 विधायक (Jitan Ram Manjhi) तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 5 विधायक (Upendra Kushwaha) शामिल हैं।