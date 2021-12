बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बिहार के विकास में यह बहुत बड़ा रोड़ा है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो यह बहुत आगे बढ़ जाएगा।

nitish kumar says development stop due to not getting special status