नीतीश का अमित शाह को संदेश- कुर्सी से समझौता नहीं, जानिए इस फोटो पर क्यों आ रहे ऐसे सोशल रिएक्शन्स

दरअसल, यह तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी जिले की है। जहां पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उनके साथ, इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इन दोनों के लिए अलावा भाजपा के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे।