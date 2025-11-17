Bihar Politics: नीतीश ही होंगे मुखिया, महिला डिप्टी सीएम का दांव खेल सकती है भाजपा, किस दल से कितने बनेंगे मंत्री?

मंत्रिमंडल गठन के फार्मूले के तहत गठबंधन दलों को 5-6 विधायकों पर एक मंत्री पद मिलेगा। इस लिहाज से जेडीयू के सीएम के अलावा 14 मंत्री होंगे। वहीं भाजपा के खाते से 16-17 मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि बंपर जीत में अहम भूमिका के लिए एलजेपीआरवी के नेता चिराग पासवान को राज्य की राजनीति में जाने पर डिप्टी सीएम का पद ऑफर हो सकता है, लेकिन उनकी रुचि केंद्रीय मंत्री बने रहने में हैं। ऐसी स्थिति में उनके दल को तीन मंत्री पद मिल सकते हैं। इसके अलावा हम और रालोमो को एक-एक मंत्री पद मिलेगा। पहले की तरह भाजपा के दो डिप्टी सीएम बनने पर एक पद महिला को जा सकता है।