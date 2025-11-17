Bihar Politics: नीतीश ही होंगे मुखिया, महिला डिप्टी सीएम का दांव खेल सकती है भाजपा, किस दल से कितने बनेंगे मंत्री?

बिहार के सीएम नीतीश कुमार। (फोटो- IANS)
Bihar Politics: बिहार में नई एनडीए सरकार का फार्मूला लगभग तय हो गया है। मौजूदा सीएम नीतीश कुमार ही फिर से प्रदेश के मुखिया की कमान संभालेंगे। जानकार सूत्रों के अनुसार चुनाव में एनडीए को महिलाओं का भरपूर समर्थन देखते हुए भाजपा महिला डिप्टी सीएम का दांव खेल सकती है।
भाजपा ने चुनाव में 13 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 11 जीत कर आई हैं। नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई। सूत्रों का का कहना है कि मंगलवार तक भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है, इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। सीएम नीतीश ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसके बाद वह पद से इस्तीफा देकर राज्यपाल के समक्ष फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह इसी सप्ताह, संभवत: बुधवार को, होगा।
मंत्रिमंडल गठन के फार्मूले के तहत गठबंधन दलों को 5-6 विधायकों पर एक मंत्री पद मिलेगा। इस लिहाज से जेडीयू के सीएम के अलावा 14 मंत्री होंगे। वहीं भाजपा के खाते से 16-17 मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि बंपर जीत में अहम भूमिका के लिए एलजेपीआरवी के नेता चिराग पासवान को राज्य की राजनीति में जाने पर डिप्टी सीएम का पद ऑफर हो सकता है, लेकिन उनकी रुचि केंद्रीय मंत्री बने रहने में हैं। ऐसी स्थिति में उनके दल को तीन मंत्री पद मिल सकते हैं। इसके अलावा हम और रालोमो को एक-एक मंत्री पद मिलेगा। पहले की तरह भाजपा के दो डिप्टी सीएम बनने पर एक पद महिला को जा सकता है।
उधर, पटना में रविवार को भी सीएम नीतीश कुमार से नेताओं व नवनिर्वाचित विधायकों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय, रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनसे मुलाकात की। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा व पार्टी कोटे से केंद्रीय मंत्र ललन सिंह ने भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात की। भाजपा और जेडीयू ने अपने विधायकों को सोमवार को पटना में रहने को कहा है।
राजद की चुनावी हार के बाद लालू परिवार में रार बढ़ गई है। एक दिन पहले परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने वाली लालू की बेटी रोहिणी ने रविवार को आरोप लगाया कि उन्हें गालियां दी गईं और चप्पल दिखाई गई क्योंकि उन्होंने स्वाभिमान और सत्य से समझौता नहीं किया। मुझसे मेरा मायका छीन लिया गया।
पिता लालू को किडनी दान करने वाली रोहिणी ने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्हें यह कह कर कोसा गया कि उन्होंने पिता को गंदी किडनी दी। उन्होंने बहन-बेटियों को सलाह दी कि कभी अपने मायके में पिता-भाई को न बचाएं बल्कि ससुराल में अपने बच्चों का ध्यान रखें। उधर, लालू से बागी हुए बड़े बेटे तेजप्रताप बहन रोहिणी के पक्ष में उतरे। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि मेरी बहन का अपमान किसी भी हाल में असहनीय है।
उन्होंने भाई तेजस्वी यादव के भरोसेमंद नेताओं पर परोक्ष वार करते हुए कहा कि जयचंदों परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने पिता से आग्रह किया कि आपका केवल एक इशारा हो तो बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में खुद गाड़ देगी। जयचंदों ने तेजस्वी की बुद्धि पर परदा डाल दिया है।
