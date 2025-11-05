Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पहले चरण की वोटिंग से पहले बिहार में गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव को लेकर दे दिया बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे बिहार के नायक नहीं, बल्कि खलनायक हैं। उन्होंने तेजस्वी के पोस्टर को लेकर मजाक उड़ाया, जिसमें उन्हें 'बिहार का नायक' बताया गया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 05, 2025

राजद नेता तेजस्वी यादव। (Photo-IANS)

एक दिन बाद छह नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार के शोर अब थम गए हैं। इस बीच, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है।

नित्यानंद राय ने तेजस्वी के एक पोस्टर को लेकर मजाक उड़ाया है। जिसमें राजद नेता को 'बिहार का नायक' बताया गया है। नित्यानंद ने कहा कि वह बिहार के नायक नहीं बल्कि 'खलनायक' हैं।

तेजस्वी ने 2020 में भी सपना देखा था- नित्यानंद

भाजपा नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग बिहार में जंगल राज नहीं चाहते हैं। इस चुनाव में उनका (महागठबंधन) सफाया हो जाएगा। तेजस्वी 2020 में भी ऐसे ही सपने देखे थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ।

नित्यानंद ने यह तक दावा कर दिया कि तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से हार रहे हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता।

उन्होंने कहा कि घोटाले, भ्रष्टाचार, भय फैलाने, नरसंहार और बलात्कारियों को पनाह देने के कारण वह बिहार के नायक नहीं, 'खलनायक' हैं।

नित्यानंद ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना

नित्यानंद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। लोगों को याद है कि जहां भी कांग्रेस सत्ता में रही है, वहां तुष्टिकरण का ही बोलबाला रहा है।

उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस ने घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराकर और उन्हें हर चीज का अधिकार देकर बिहार के युवाओं की नौकरियां छीन ली हैं।

पीएम मोदी को लेकर क्या बोले नित्यानंद?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान भी पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से विकास की गंगा हर गांव, हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच रही है।

उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने जंगल राज, भय का माहौल, बिहार से पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बदहाली और टूटी सड़कों को देखा है, जिसने बिहार को बदनाम किया और इसे विकास से कोसों दूर रखा। 2005 से, बिहार के लोगों ने विकास देखा है। उन्होंने अपने गांवों और घरों में बिजली देखी है।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान 6 नवंबर (गुरुवार) को होगा। शेष 122 सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेजस्वी यादव

Published on:

05 Nov 2025 10:48 am

Hindi News / National News / पहले चरण की वोटिंग से पहले बिहार में गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव को लेकर दे दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेज प्रताप यादव ने अक्षरा सिंह के सामने बताया जयचंद का नाम, कहा- हम दोनों भाइयों के बीच इसने ही कराई लड़ाई

बिहार चुनाव 2025 तेज प्रताप यादव के साथ अक्षरा सिंह
पटना

Bihar Election 2025: चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मैदान से हटे मुकेश सहनी के भाई, बड़ी वजह आई सामने

चुनावी मैदान से हटे मुकेश सहनी के भाई
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: वोटर आइडी भूल गये, फिर आप इन 12 वैध डाक्यूमेंट्स दिखा कर सकते हैं मतदान

पटना

गया में 35 साल से प्रेमयुग, 36 के आंकड़े पर पीके के धीरेंद्र

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.