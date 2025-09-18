महाराष्ट्र में राज्यपाल, CM और जज के कार खरीदने की कीमत पर कोई सीमा नहीं, क्या कहती है नई वाहन पॉलिसी?

उधर, कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार की नई वाहन नीति का खंडन किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आलोचना करते हुए कहा कि सभी जानते है कि राज्य पर 9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। वहीं, इन पैसों का ब्याज चुकाने तक के लिए कर्ज लिया जा रहा है। इसके बावजूद, राज्य सरकार सरकारी धन की बर्बादी कर रही है।