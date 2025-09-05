Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

ट्रंप के टैरिफ को लेकर आ गई राहत भरी खबर, पियूष गोयल ने बताई अंदर की बात! बोले- अमेरिका से…

ट्रम्प के 50% टैरिफ पर पीयूष गोयल ने दी राहत भरी खबर! उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका के संबंध मज़बूत हैं और बातचीत से जल्द ही समाधान निकलेगा। साथ ही, जीएसटी सुधारों को लेकर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, इसे महिनों से चले आ रहे प्रयासों का नतीजा बताया। अमेरिकी टैरिफ और जीएसटी सुधारों पर चिंता दूर करने वाली गोयल की टिप्पणियाँ सुर्खियों में हैं।

भारत

Mukul Kumar

Sep 05, 2025

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। (फोटो- IANS)

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को लेकर राहत भरी खबर दी है।

पीयूष गोयल के हवाले से गुरुवार को एएनआई ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने टैरिफ को लेकर लोगों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे।

क्या बोले पियूष गोयल?

गोयल ने एएनआई के साथ इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं लगता कि घबराने की कोई जरूरत है। हमें बातचीत होने देनी चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध बने हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही कुछ मुद्दों को सुलझाकर एक नया समझौता करेंगे।

वहीं, बातचीत की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर, गोयल ने कहा कि इसकी कोई समय-सीमा नहीं होती। आपको इसे धैर्यपूर्वक करना होता है क्योंकि आप कोई भी डील लंबे समय के लिए कर रहे होते हैं।

27 अगस्त से लागू हुआ दूसरा टैरिफ

बता दें कि ट्रंप ने शुरू में भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। बाद में, उन्होंने रूसी तेल खरीदने का हवाला देते हुए 25 प्रतिशत का और टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। दूसरा टैरिफ 27 अगस्त से लागू हुआ।

जीएसटी को लेकर क्या बोले गोयल?

उधर, अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया। इधर, भारत सरकार ने देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों की घोषणा की। इसपर सफाई देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि कर सुधारों पर काम महीनों से चल रहा था और दोनों 'संयोगवश' एक साथ हो गए।

उन्होंने कहा कि ऐसे सुधार रातोंरात नहीं हो सकते; इस पर काम कई महीनों से चल रहा था। वित्त मंत्री, सचिवों और मंत्रियों का एक समूह इस पर काम कर रहा था। यह संयोग की बात है कि दोनों एक साथ हो गए।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, जीएसटी परिषद ने कई चीजों पर उपकर समाप्त करने का फैसला लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, तंबाकू और पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और वातित शर्करा युक्त पेय पदार्थों जैसे उत्पादों, साथ ही लक्जरी वाहनों, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली उच्च-स्तरीय मोटरसाइकिलों, नौकाओं और हेलीकॉप्टरों सहित विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का कर स्लैब है।

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

05 Sept 2025 08:40 am

Hindi News / National News / ट्रंप के टैरिफ को लेकर आ गई राहत भरी खबर, पियूष गोयल ने बताई अंदर की बात! बोले- अमेरिका से…

