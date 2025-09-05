ट्रंप के टैरिफ को लेकर आ गई राहत भरी खबर, पियूष गोयल ने बताई अंदर की बात! बोले- अमेरिका से…

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, जीएसटी परिषद ने कई चीजों पर उपकर समाप्त करने का फैसला लिया गया है।