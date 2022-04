रामनवमी के दिन नहीं बना था नॉनवेज, बाहरी लोगों ने की हिंसा: JNU वीसी

JNU Violence: JNU विवाद पर JNU की वाइसी चांसलर ने कहा है कि रामनवमी के दिन कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज नहीं बना था। जो हिंसक झड़प हुई वो बाहरी लोगों ने आकर संस्थान में की। इस मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए गए है और जल्द ही बाहरी छात्रों की पहचान की जाएगी।

JNU रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद से चर्चा में है। यहाँ रामनवमी के दिन नॉनवेज खाने से रोकने और पूजा में बाधा डालने के आरोप-प्रत्यारोप के चलते कावेरी होस्टल में छात्रों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई छात्र घायल हुए थे। इस मामले को लेकर JNU की वाइस चांसलर प्रो शांतीश्री डी पंडित ने दावा किया है कि रामनवमी के दिन कावेरी होस्टल में नॉनवेज बना ही नहीं था। जो हिंसा हुई वो बाहर से आए छात्रों ने की। इस मामले को देखा जा रहा है और जल्द ही बाहरी छात्रों के बारे पता लगा लिया जाएगा। JNU की वाइस चांसलर प्रो शांतीश्री डी पंडित ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में ये जानकारी दी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सच में नॉन वेज बनाने से जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में छात्रों को रोका जा रहा था?

No Non-Veg cooked on Ram Navami, outsiders did violence: JNU VC