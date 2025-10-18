Patrika LogoSwitch to English

27 महीने से नहीं मिला था वेतन… बड़े अधिकारियों से परेशान होकर शख्स ने सरकारी दफ्तर के सामने कर ली आत्महत्या

कर्नाटक के चामराजनगर जिले में जलकर्मी चिकूसा नायक ने 27 महीने से वेतन न मिलने के कारण सरकारी दफ्तर के सामने आत्महत्या कर ली। उन्होंने सुसाइड नोट में अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और बताया कि उन्होंने कई बार वेतन के लिए गुहार लगाई थी।

2 min read

बैंगलोर

image

Mukul Kumar

Oct 18, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक जलकर्मी ने सरकारी दफ्तर के सामने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। पिछले 27 महीनों से वेतन न मिलने की वजह से कर्मचारी ने पंचायत कार्यालय के सामने अपनी जान दे दी है। इतना ही नहीं, स्थानीय अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है।

मृतक कर्मचारी की पहचान चिकूसा नायक के रूप में हुई है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बताया कि वह 2016 से होंगानुरु ग्राम पंचायत में काम कर रहे थे। बार-बार बकाया वेतन के भुगतान का अनुरोध करने और खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने के बावजूद, अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी।

2016 से इस पद पर कर रहे थे काम

सुसाइड नोट में कर्मचारी ने आगे लिखा कि मैं 2016 से जलकर्मी के पद पर काम कर रहा हूं। मैंने पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) और ग्राम पंचायत अध्यक्ष से अपने 27 महीनों के बकाया वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैंने जिला पंचायत के सीईओ से भी संपर्क किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात

नोट में आगे आरोप लगाया गया है कि पीडीओ रामे गौड़ा और ग्राम पंचायत अध्यक्ष के पति मोहन कुमार ने उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। नोट में लिखा था कि उन्हें छुट्टी भी जल्दी नहीं थी। उन्हें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस में बिठाया जाता था।

उन्होंने आगे लिखा कि वह पीडीओ और मोहन कुमार के उत्पीड़न के कारण अपनी जान दे रहे हैं। नोट में अधिकारियों से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की गई थी।

घटना के बाद हुआ एक्शन

घटना के बाद, पुलिस ने पीडीओ, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनके पति के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

उधर, आत्महत्या के बाद जिला पंचायत के सीईओ ने लापरवाही और सेवा नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए एक अधिकारी राम गौड़ा को निलंबित कर दिया है।

भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा

इसके अलावा, भाजपा ने इस घटना की खूब निंदा की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी ने कहा कि एक और सरकारी कर्मचारी कांग्रेस सरकार की आत्महत्या का शिकार हो गया।

शुक्रवार को भाजपा ने एक्स पर कहा कि अभी दो दिन पहले ही कलबुर्गी में एक लाइब्रेरियन ने वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली थी, उस घटना का सदमा कम होने से पहले ही, कर्नाटक सरकार के दिवालियापन के कारण एक और जान चली गई।

Published on:

18 Oct 2025 12:28 pm

Hindi News / National News / 27 महीने से नहीं मिला था वेतन… बड़े अधिकारियों से परेशान होकर शख्स ने सरकारी दफ्तर के सामने कर ली आत्महत्या

