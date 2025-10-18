27 महीने से नहीं मिला था वेतन… बड़े अधिकारियों से परेशान होकर शख्स ने सरकारी दफ्तर के सामने कर ली आत्महत्या

सुसाइड नोट में कर्मचारी ने आगे लिखा कि मैं 2016 से जलकर्मी के पद पर काम कर रहा हूं। मैंने पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) और ग्राम पंचायत अध्यक्ष से अपने 27 महीनों के बकाया वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैंने जिला पंचायत के सीईओ से भी संपर्क किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।