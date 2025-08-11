डे केयर अटेंडेंट ने 15 महीने की बच्ची को मारे थप्पड़ और काटा, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

बच्ची के पिता संदीप ने बताया कि, जिस अटेंडेंट ने उनकी बच्ची के साथ यह सब किया है वह एक नाबालिग है और उन्हें इस बात कि जानकारी नहीं थी कि डे केयर में अटेंडेंट उनकी बच्ची का ध्यान रखती है। उन्होंने बताया कि वह 2 घंटे अपनी बेटी को डे केयर में छोड़ते थे और इसके लिए 2500 रूपये फीस देते थे। संदीप के अनुसार उन्हें बताया गया था कि डे केयर में तीन टीचर है और वही सब बच्चों का ध्यान रखते है, अटेंडेंट के बच्ची संभालने की बात उनसे छिपाई गई थी। मामला का खुलासा होने पर पुलिस ने अटेंडेंट को हिरासत में ले लिया है। साथ ही इस बारे में भी जांच की जा रही है कि चारू ने एक नाबालिग को इतने संवेदनशील काम पर कैसे रख लिया।