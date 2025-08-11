11 अगस्त 2025,

डे केयर अटेंडेंट ने 15 महीने की बच्ची को मारे थप्पड़ और काटा, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

नोएडा में डे केयर अटेंडेंट को 15 महीने की बच्ची के साथ मारपीट करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।

भारत

Himadri Joshi

Aug 11, 2025

daycare attendant slapped and bit 15-month-old girl
डे केयर अटेंडेंट ने 15 महीने की बच्ची के साथ की मारपीट (प्रतिकात्मक तस्वीर एआई जनरेटेड )

नोएडा में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक डे केयर में काम करने वाली महिला को 15 महीने की बच्ची के साथ मारपीट करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। डे केयर के सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस मामले का खुलासा हो पाया है। 15 महीने की मासूम की जांघों पर काटने के निशाने पाए गए है और सीसीटीवी फुटेज में महिला उसे मारते और जमीन पर गिराते हुए दिखाई दे रही है।

बच्ची की जांघों पर निशान देख माता पिता को हुआ संदेह

मामला नोएडा के सेक्टर 137 में स्थित एक पारस टेरिया सोसायटी का है। छोटे बच्चों की देखभाल के लिए इस सोसायटी में एक डे केयर चलाया जाता है। दिल्ली-एनसीआर की कई सोसायटी में इस तरह के डे केयर चलाए जाते है जहां काम पर जाते समय माता पिता अपने बच्चों को छोड़ जाते है। बच्ची की जांघों पर निशान देखने पर सबसे पहले माता पिता को संदेह हुआ। उन्हें शुरु में लगा कि यह किसी तरह की एलर्जी है, लेकिन फिर डे केयर के टीचर्स ने भी उन्हें उन निशानों के बारे में बताया जिसके बाद माता पिता ने डॉक्टर से परामर्श लेने का फैसला लिया।

डॉक्टर की जांच में हुआ काटने के निशान का खुलासा

डॉक्टर ने बच्ची की जांच कर माता पिता को बताया कि यह निशान काटने की वजह से हुए है। यह सुन कर माता पिता घबरा गए और उन्होंने डे केयर में लगे सीसीटीवी फुटेज चैक करने का फैसला लिया। इस फुटेज के सामने आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसमें देखा जा सकता था कि कैसे एक अटेंडेंट बच्ची के चेहरे पर मार रही थी और उसे जानबूझ कर जमीन पर गिरा भी रही थी। फुटेज में बच्ची लगातार रोते बिलखते दिखाई दे रही थी।

डे केयर की मालकिन और अटेंडेंट के खिलाफ मामला दर्ज

फुटेज सामने आने के बाद बच्ची के माता पिता ने तुरंत स्थानिय पुलिस स्टेशन में अटेंडेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अटेंडेंट के साथ साथ माता पिता ने डे केयर की मालकिन चारू के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि डे केयर की चारू ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अटेंडेंट और मालकिन से इस मामले में सवाल किए तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

आरोपी अटेंडेंट है नाबालिग

बच्ची के पिता संदीप ने बताया कि, जिस अटेंडेंट ने उनकी बच्ची के साथ यह सब किया है वह एक नाबालिग है और उन्हें इस बात कि जानकारी नहीं थी कि डे केयर में अटेंडेंट उनकी बच्ची का ध्यान रखती है। उन्होंने बताया कि वह 2 घंटे अपनी बेटी को डे केयर में छोड़ते थे और इसके लिए 2500 रूपये फीस देते थे। संदीप के अनुसार उन्हें बताया गया था कि डे केयर में तीन टीचर है और वही सब बच्चों का ध्यान रखते है, अटेंडेंट के बच्ची संभालने की बात उनसे छिपाई गई थी। मामला का खुलासा होने पर पुलिस ने अटेंडेंट को हिरासत में ले लिया है। साथ ही इस बारे में भी जांच की जा रही है कि चारू ने एक नाबालिग को इतने संवेदनशील काम पर कैसे रख लिया।

Updated on:

11 Aug 2025 12:28 pm

Published on:

11 Aug 2025 12:27 pm

Hindi News / National News / डे केयर अटेंडेंट ने 15 महीने की बच्ची को मारे थप्पड़ और काटा, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

