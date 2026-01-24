उत्तर भारत में मौसम का टॉर्चर: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत इन राज्यों में आज बारिश और शीतलहर का IMD अलर्ट

ठंडी हवाओं के साथ मावठ की बारिश के बाद उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ गई हैं। तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई हैं। बर्फबारी और बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में जनजीवन ठप हो गया है। हिमाचल के शिमला और मनाली में सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी होने से पर्यटकों में उत्साह छा गया। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के साथ भारी बारिश भी हुई। इससे श्रीनगर-जम्मू हाईवे भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा कई रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच तक बर्फ जमा होने से शुक्रवार को सभी उड़ानें निरस्त कर दी गई। कटरा में बर्फबारी के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। राजौरी, पुंछ और कठुआ में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश और तेज हवाओं के चलते कई राज्यों में वसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त में होने वाली शादियां प्रभावित हुईं। कई जगहों पर बारातें रुकीं, जबकि हवाई और रेल व सड़क यातायात पर प्रभाव पड़ा। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में जलभराव से परेशानी बढ़ी।