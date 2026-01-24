24 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

उत्तर भारत में मौसम का टॉर्चर: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत इन राज्यों में आज बारिश और शीतलहर का IMD अलर्ट

"उत्तर भारत में मौसम का टॉर्चर जारी! दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश और शीतलहर को लेकर IMD का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में ओलावृष्टि और पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा पारा। जानें रबी की फसलों पर इसका असर और अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

image

KanaRam Mundiyar

Jan 24, 2026

Trains delayed due to snow

ठंडी हवाओं के साथ मावठ की बारिश के बाद उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ गई हैं। इसके चलते रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। (Photo - Patrika)

North India Weather Update: उत्तर भारत में वसंत के मौसम का आगाज बारिश और ओलावृष्टि के साथ हुआ। तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय रेंज की चोटियों पर अच्छी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मावठ की झमाझम बारिश ने तरबतर कर दिया। बीती रात से वसंत पंचमी के दिन जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के साथ कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी व बारिश दर्ज की गई। वहीं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, राजस्थान में हल्की से मध्यम स्तर की मावठ की बारिश दर्ज की गई। पंजाब और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई।

ठंडी हवाओं के साथ मावठ की बारिश के बाद उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ गई हैं। तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई हैं। बर्फबारी और बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में जनजीवन ठप हो गया है। हिमाचल के शिमला और मनाली में सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी होने से पर्यटकों में उत्साह छा गया। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के साथ भारी बारिश भी हुई। इससे श्रीनगर-जम्मू हाईवे भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा कई रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच तक बर्फ जमा होने से शुक्रवार को सभी उड़ानें निरस्त कर दी गई। कटरा में बर्फबारी के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। राजौरी, पुंछ और कठुआ में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश और तेज हवाओं के चलते कई राज्यों में वसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त में होने वाली शादियां प्रभावित हुईं। कई जगहों पर बारातें रुकीं, जबकि हवाई और रेल व सड़क यातायात पर प्रभाव पड़ा। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में जलभराव से परेशानी बढ़ी।

रबी फसलों को मिला फायदा

मावठ की यह बारिश रबी की फसलों के लिए वरदान साबित होगी। गेहूं, सरसों, चना जैसी फसलों को नमी मिलने से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। किसानों ने इस मावठ को 'बसंत की बहार' बताया। हालांकि ओलावृष्टि से कुछ जगहों पर फसलों को नुकसान की आशंका भी है।

दिल्ली की खराब हवा में सुधार

मौसम में बदलाव व हवा की गति ने दिल्ली की जहरीली हवा को काफी हद तक साफ कर दिया है। एक्यूआई 'बहुत खराब' से 'खराब' और कुछ इलाकों में 'संतोषजनक' स्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली में ग्रैप-4 व ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी गई है। शुक्रवार की बारिश के बाद दिल्ली की हवा में और सुधार की उम्मीद है।

दिल्ली-पंजाब में आज फिर अलर्ट

मौसम विभाग ने बारिश व शीतलहर को लेकर शनिवार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज तथा राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

एक और पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी शीतलहर

IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का मौजूदा सिस्टम 24-25 जनवरी तक कमजोर होगा। लेकिन 26 से 28 जनवरी तक एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इससे चार दिन और बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। ठंडी हवाओं से शीतलहर तेज होगी, लेकिन बारिश के बाद तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

जयपुर के रींगस में गिरे ओले, नौ मिमी बारिश

पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही चौबीस घंटे के दौरान राजस्थान में मावठ से मौसम पूरी तरह बदल गया है। मौसम केन्द्रों पर दिन और रात के तापमान में कमी दर्ज की गई। सर्द हवाओं के कारण दिनभर ठिठुरन बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे मौसम शुष्क रहने से सर्दी बढ़ने के आसार है। सीकर में शुक्रवार को अलसुबह बादलों की तेज गर्जना के साथ मावठ हुई। रींगस में चने के आकार के ओले गिरे। श्रीमाधोपुर व रींगस में नौ-नौ मिमी, नेछवा में दो मिमी, खंडेला में दो मिमी, दांता रामगढ़ में एक मिमी, सीकर ग्रामीण में दो मिमी, नीमकाथाना में एक मिमी, फतेहपुर में 6.2 मिमी अजीतगढ़ में 6 मिमी बारिश हुई। वहीं, चौमूं में तेज गर्जना के साथ मावठ, कई जगह चने आकार के ओले गिरे।

Published on:

24 Jan 2026 02:35 am

Hindi News / National News / उत्तर भारत में मौसम का टॉर्चर: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत इन राज्यों में आज बारिश और शीतलहर का IMD अलर्ट

