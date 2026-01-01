IMD Alert: फरवरी की शुरुआत तक नहीं मिलेगी राहत! उत्तर भारत में बर्फबारी-बारिश का कहर जारी, IMD का बड़ा अलर्ट

IMD Alert: इस साल उत्तर भारत के लिए जनवरी का महीना बिल्कुल अलग रहा। महीने के अधिकांश दिनों तक उत्तर भारत और आसपास के क्षेत्रों में न तो बारिश हुई और न ही बर्फबारी देखने को मिली। मौसम शुष्क बना रहा और सामान्य सर्दी के हालात भी नजर नहीं आए। हालांकि, पिछले सप्ताह अचानक मौसम ने करवट ली और उत्तर भारत में व्यापक स्तर पर बारिश और बर्फबारी हुई। इस ताजा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से देशभर में जनवरी महीने की कुल वर्षा के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया गया।