Rain Alert: उत्तर भारत में 7 दिन का मौसम: कई जगह होगी तेज बारिश, IMD का ताजा अपडेट

मौसम की भविष्यवाणी किसानों के लिए वरदान है। उत्तर भारत में गेहूं की बुवाई के लिए हल्की बारिश फायदेमंद होगी, लेकिन ज्यादा पानी से सावधान रहें। दक्षिण के किसानों को नमी का फायदा उठाकर धान की कटाई की तैयारी करनी चाहिए। शहरों में रहने वालों के लिए IMD सलाह देता है कि कोहरे या बारिश के दौरान सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े तैयार रखें। मौसम विभाग की वेबसाइट पर हर चार घंटे का अपडेट मिलेगा, जो आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा।