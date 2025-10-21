Rain Alert: उत्तर भारत में 7 दिन का मौसम: कई जगह होगी तेज बारिश, IMD का ताजा अपडेट

फाइल फोटो- पत्रिका
North India Weather: उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश (North India Weather) होने की संभावना है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल और उत्तराखंड में ठंड (Snowfall Prediction) का असर बढ़ सकता है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में सुबह की धुंध और हल्की बारिश की उम्मीद है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में हल्की फुहारें (Rain Forecast India) पड़ सकती हैं। पश्चिमी तट पर मुंबई और गुजरात में आर्द्रता बढ़ेगी, लेकिन भारी बारिश से राहत मिलेगी। पूर्वी हिस्सों में बंगाल और ओडिशा में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तूफान का खतरा कम है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के आधार पर, अगले सात दिनों में देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज हल्के बदलाव के साथ रहेगा। उत्तर भारत में ठंड और कोहरा बढ़ेगा, जबकि दक्षिण में हल्की बारिश की संभावना है। यहां राज्यवार तारीखवार पूर्वानुमान दिया गया है, जो यात्रा, खेती और दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। IMD की भविष्यवाणी सैटेलाइट डेटा पर आधारित है, लेकिन स्थानीय बदलाव संभव हैं।
उत्तर भारत: दिल्ली-एनसीआर में हल्का कोहरा और न्यूनतम तापमान 18°C, अधिकतम 32°C। पंजाब-हरियाणा में धुंध, हल्की बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में मेघगर्जन।
पश्चिम भारत: महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास आर्द्रता, तापमान 25-33°C। गुजरात में साफ आसमान, लेकिन सूरत-वडोदरा में हल्की बूंदाबांदी।
दक्षिण भारत: तमिलनाडु और केरल में हल्की फुहारें, तापमान 24-30°C। कर्नाटक (बेंगलुरु) में साफ मौसम।
पूर्व भारत: बिहार में बादल छाए रहेंगे, तापमान 22-32°C। ओडिशा में हल्की बारिश।
उत्तर-पूर्व: असम-मेघालय में मध्यम बारिश, तापमान 20-28°C।
उत्तर भारत: हिमाचल-उत्तराखंड में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, दिल्ली में कोहरा गहराएगा (न्यूनतम 16°C)। राजस्थान में सूखा मौसम।
पश्चिम भारत: राजस्थान में गर्मी का असर, तापमान 25-35°C। मुंबई में हल्की हवा, लेकिन नमी बनी रहेगी।
दक्षिण भारत: आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में तेज हवाएं, तमिलनाडु में बारिश कम हो जाएगी।
पूर्व भारत: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आसपास मेघगर्जन, तापमान 24-31°C।
उत्तर-पूर्व: अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, सावधानी बरतें।
उत्तर भारत: उत्तर प्रदेश (लखनऊ) में हल्की बारिश, तापमान 19-30°C। पंजाब में धुंध से ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है।
पश्चिम भारत: गुजरात में अहमदाबाद में साफ आकाश, लेकिन दक्षिणी हिस्सों में नमी।
दक्षिण भारत: केरल में मध्यम वर्षा, तापमान 23-29°C। तेलंगाना में सूरज की चमक।
पूर्व भारत: झारखंड में रांची के आसपास बादल, हल्की बूंदाबांदी।
उत्तर-पूर्व: नागालैंड में ठंड बढ़ेगी, तापमान 18-26°C।
उत्तर भारत: दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15°C, अधिकतम 31°C। मध्य प्रदेश में भोपाल के आसपास हल्की बारिश।
पश्चिम भारत: महाराष्ट्र के नागपुर में गर्मी, तापमान 26-34°C।
दक्षिण भारत: कर्नाटक में मैसूर के आसपास साफ मौसम, लेकिन तटीय इलाकों में हवा तेज।
पूर्व भारत: ओडिशा (भुवनेश्वर) में मेघगर्जन, तापमान 22-30°C।
उत्तर-पूर्व: मणिपुर में हल्की वर्षा, ठंड का असर बढ़ेगा।
उत्तर भारत: हरियाणा में कोहरा, तापमान 17-32°C। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में ठंड।
पश्चिम भारत: गुजरात में साफ आसमान, लेकिन राजकोट में हल्की नमी।
दक्षिण भारत: तमिलनाडु में चेन्नई के आसपास फुहारें, तापमान 25-32°C।
पूर्व भारत: बिहार (पटना) में बादल छाए रहेंगे।
उत्तर-पूर्व: असम में गुवाहाटी के आसपास मध्यम बारिश।
उत्तर भारत: राजस्थान (जयपुर) में गर्मी का चरम, तापमान 20-35°C। दिल्ली में हल्का कोहरा।
पश्चिम भारत: महाराष्ट्र में मुंबई में आर्द्र मौसम, तापमान 24-33°C।
दक्षिण भारत: आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के आसपास सूरज चमकेगा।
पूर्व भारत: पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हल्की बारिश।
उत्तर-पूर्व: मिजोरम में ठंडी हवाएं, तापमान 19-27°C।
उत्तर भारत: उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास साफ आकाश, तापमान 18-31°C।
पश्चिम भारत: गुजरात में वडोदरा में हल्की बूंदाबांदी।
दक्षिण भारत: केरल में तिरुवनंतपुरम में वर्षा कम, तापमान 23-30°C।
पूर्व भारत: झारखंड में रांची में मेघगर्जन।
उत्तर-पूर्व: अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका।
IMD की सलाह: बारिश वाले इलाकों में बाढ़ से सावधान रहें, और कोहरे में ड्राइविंग सतर्कता बरतें। अधिक जानकारी के लिए IMD ऐप चेक करें।
मौसम की भविष्यवाणी किसानों के लिए वरदान है। उत्तर भारत में गेहूं की बुवाई के लिए हल्की बारिश फायदेमंद होगी, लेकिन ज्यादा पानी से सावधान रहें। दक्षिण के किसानों को नमी का फायदा उठाकर धान की कटाई की तैयारी करनी चाहिए। शहरों में रहने वालों के लिए IMD सलाह देता है कि कोहरे या बारिश के दौरान सड़क सुरक्षा का ध्यान रखें। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े तैयार रखें। मौसम विभाग की वेबसाइट पर हर चार घंटे का अपडेट मिलेगा, जो आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा।
