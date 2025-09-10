पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में! CBIC प्रमुख संजय अग्रवाल ने दिया बड़ा अपडेट

Petrol-Diesel GST: पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में दायरे में लाने की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी। हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं है। दरअसल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाना फिलहाल संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण इन उत्पादों से केंद्र और राज्य सरकारों को होने वाली भारी राजस्व आय है।