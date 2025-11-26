26 November School Closed: कहीं भारी बारिश का अलर्ट तो कहीं वैकेशन, आज इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल

पंजाब, दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर स्कूल बंद थे। 26 नवंबर के लिए अभिभावक और छात्रों के लिए जरूरी सूचना है। आज भी कुछ राज्यों में खास वजह स्कूल बंद रहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 नवंबर को क्या है?