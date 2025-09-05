क्या बाढ़ से विस्थापित हुए पंजाब, कश्मीर और हिमाचल के लोगों को भी फिर से बसाने में मदद करेगा NRC ?

NRC assistance for flood displaced people: पिछले कुछ महीनों में भारत के पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या NRC (नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल), जो दुनिया के कई संकटग्रस्त इलाकों में शरणार्थियों (Flood displaced people help) की मदद करता है, क्या वह भारत (NRC flood relief India) में बाढ़ प्रभावित लोगों (Punjab flood victims NRC) की भी सहायता करेगा ? क्या वह उनके पुनर्वास (Kashmir flood rehabilitation) में मदद करेगा ? NRC एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा और संकट के कारण बेघर हुए लोगों को नई ज़िंदगी देने में मदद करता है। यह संगठन फिलिस्तीन, यूक्रेन, सीरिया जैसे देश में शरणार्थियों को सुरक्षित ठिकाना, स्वास्थ्य सुविधा और जीवनयापन का सहारा देता है। सवाल यह है कि क्या ये संगठन भारत जैसे देश में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी इसी तरह सक्रिय होगा ?