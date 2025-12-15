नाम नहीं, महात्मा गांधी की विरासत पर प्रहार किया है, BJP के इस कदम को खरगे ने साजिश क्यों कहा ?

केंद्र सरकार दो दशक पुराने "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" 2005 (MGNREGA) को निरस्त करने जा रही है। इसके स्थान पर केन्द्र सरकार एक दूसरा विधेयक लाने जा रही है। इस विधेयक का नाम "विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025" (VBGRAMG) है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा विधेयक मनरेगा में मौजूद कमियों को दूर करके उसमे सुधार करना है। यह बदलाव सरकार के विकसित भारत 2047 के मिशन के तहत किया जा रहा है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि इस बदलाव से ग्रामीण रोजगार और विकास को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप बनाना। इस विधेयक को सोमवार को जारी व्यवसायों की पूरक सूची में शामिल किया गया है।

प्रस्तावित नए विधेयक में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की रोजगार गारंटी की जा रही है।