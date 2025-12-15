खरगे को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए सोनिया को लिखा पत्र, अब इस बड़े मुस्लिम नेता को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला

15 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

खरगे को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए सोनिया को लिखा पत्र, अब इस बड़े मुस्लिम नेता को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला

मोहम्मद मोकिम को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे को अध्यक्ष पद से हटाने की सलाह दी थी, जिसे पार्टी-विरोधी गतिविधि माना गया। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नोटिस जारी कर इस फैसले की जानकारी दी है।

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 15, 2025

सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी। (फोटो- ANI)

मल्लिकार्जुन खरगे को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की सलाह एक मुस्लिम नेता को भारी पड़ गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने पार्टी-विरोधी गतिविधियों के लिए उस नेता को कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

जिस बड़े नेता एक्शन पर हुआ है, वह पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम हैं। मोहम्मद मोकिम ओडिशा में बाराबती-कटक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक थे।

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) की ओर से जारी एक ऑफिशियल नोटिस में पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी दी गई।

नोटिस में क्या कहा गया?

नोटिस में कहा गया है- यह सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए है कि एआईसीसी ने पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण मोहम्मद मोकिम को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से निकालने का निर्णय लिया है।

बता दें कि मोकिम ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा मुश्किल दौर पर चिंता जताई थी।

सोनिया गांधी से क्या कहा था?

लेटर में, मोकिम ने सोनिया गांधी से गाइडेंस मांगी और चुनावी असफलताओं से निपटने के लिए लीडरशिप में बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा- मैंने सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसे उनकी सलाह है कि पार्टी को नई लीडरशिप की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, लेकिन कांग्रेस को ऑर्गनाइजेशन में नई जान डालने और वोटरों के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करने के लिए युवा नेताओं को आगे लाना चाहिए।

पार्टी के अंदरूनी फैसले लेने के प्रोसेस पर भरोसा जताते हुए मोकिम ने कहा कि उनकी चिंताओं पर टॉप लीडरशिप विचार करेगी। उन्होंने आगे कहा- मुझे पता है कि सोनिया जी और कांग्रेस के बड़े लोग इस पर जरूर बात करेंगे।

पत्र में मोकिम ने इस बात पर जताई थी चिंता

सोनिया गांधी को लिखे अपने लेटर में मोकिम ने कांग्रेस पार्टी के ऑर्गनाइजेशनल पतन और लीडरशिप की नाकामियों पर गहरा दुख भी जताया।

उन्होंने चेतावनी दी कि पार्टी अपनी विरासत बाहरी राजनीतिक विरोधियों की वजह से नहीं, बल्कि ऑर्गनाइजेशन के अंदर लिए गए फैसलों की वजह से खो रही है।

मोकिम ने कहा कि अभी जो स्थिति है, वह अलग-अलग लेवल पर पार्टी वर्कर्स का हौसला तोड़ने वाली है। उन्होंने नई लीडरशिप के साथ तुरंत सुधार के कदम उठाने की अपील की।

मोकिम ने राहुल गांधी की पहुंच से बाहर होने की बात पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वह पिछले तीन साल से उनसे नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाहरी हार के बजाय अंदरूनी फैसलों की वजह से फिसल रही है।

