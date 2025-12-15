खरगे को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए सोनिया को लिखा पत्र, अब इस बड़े मुस्लिम नेता को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला

लेटर में, मोकिम ने सोनिया गांधी से गाइडेंस मांगी और चुनावी असफलताओं से निपटने के लिए लीडरशिप में बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा- मैंने सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसे उनकी सलाह है कि पार्टी को नई लीडरशिप की जरूरत है।