कोचिंग सेंटर पर लगा तिरंगा उतार रहा था छात्र, बिजली के तारों की चपेट में आने से दर्दनाक मौत

इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और ओम प्रकाश के घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक, ओम प्रकाश मूल रूप से केंद्रापड़ा जिले के तेरागांव का रहने वाला था और समागोल में अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह कुजांग त्रिलोचनपुर रोड स्थित एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ता था, जहां वह हादसे का शिकार हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अश्विनी कुमार नंदा को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है।