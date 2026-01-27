कोचिंग सेंटर पर लगा तिरंगा उतार रहा था छात्र, बिजली के तारों की चपेट में आने से दर्दनाक मौत

झंडा उतारते समय छात्र की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां तिरंगा उतारते समय करंट की चपेट में आने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई और जिसके चलते गणतंत्र दिवस की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक छात्र की पहचान ओम प्रकाश द्विवेदी के रूप में हुई है और वो दसवीं कक्षा में पढ़ता था। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है और मृतक छात्र के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
यह मामला कुजांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत समागोल इलाके का बताया जा रहा है। यहां ओम प्रकाश एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। गणतंत्र दिवस के मौके पर कोचिंग सेंटर की छत पर तिरंगा फहराया गया था। इसके लिए एक लोहे की पाइप का इस्तेमाल किया गया था। पूरा दिन बीतने के बाद जब ओम प्रकाश शाम को झंडा उतारने पाइप पर चढ़ा, उस समय वो हादसे का शिकार हो गया।
दरअसल जिस पाइप पर झंडा फहराया गया था उसके ऊपर से 11 केवी की हाईटेंशन विद्युत लाइन गुजर रही थी। झंडा उतारते समय ओम प्रकाश इस बिजली की लाइन की चपेट में आ गया। करंट इतना तेज था कि कुछ ही पलों में ओम प्रकाश पूरी तरह से झूलसकर तुरंत जमीन पर गिर गया। ओम प्रकाश के गिरते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल लेकर भागे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और ओम प्रकाश के घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक, ओम प्रकाश मूल रूप से केंद्रापड़ा जिले के तेरागांव का रहने वाला था और समागोल में अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह कुजांग त्रिलोचनपुर रोड स्थित एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ता था, जहां वह हादसे का शिकार हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अश्विनी कुमार नंदा को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है।
