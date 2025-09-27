Patrika LogoSwitch to English

Amrit Bharat Express: ओडिशा से एक साथ पांच राज्यों को साधने की तैयारी, PM Modi ने दशहरे से पहले दे दिया बड़ा तोहफा

अमृत भारत एक्सप्रेस पलासा, रायगड़ा, विजयनगरम, रायपुर, टिटलागढ़, नागपुर, भुसावल और नंदुरबार सहित प्रमुख जंक्शनों पर रुकेगी।

भारत

Ashib Khan

Sep 27, 2025

पीएम मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी (Photo-IANS)

Amrit Bharat Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) शनिवार को ओडिशा के दौरे पर हैं। पीएम ने झारसुगुड़ा जिले में 60 हजार करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ओडिशा के ब्रह्मपुर को गुजरात के सूरत जिले से जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।

उधना से ब्रह्मपुर तक चलेगी ट्रेन

बता दें कि ब्रह्मपुर से उधना ( सूरत ) अमृत भारत ट्रेन 27 सितंबर को अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। ट्रेन संख्या 09022 ब्रह्मपुर-सूरत (उधना) अमृत भारत एक्सप्रेस शनिवार, 27 सितंबर को ब्रह्मपुर से 12:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 21:00 बजे सूरत (उधना) पहुंचेगी। यह ट्रेन पांच राज्यों ओडिसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी।

किन-किन जगहों पर होगा ठहराव

अमृत भारत एक्सप्रेस पलासा, रायगड़ा, विजयनगरम, रायपुर, टिटलागढ़, नागपुर, भुसावल और नंदुरबार सहित प्रमुख जंक्शनों पर रुकेगी। इस ट्रेन से गुजरात में रह रहे ओडिशा के लोगों को फायदा होगा। ब्रह्मपुर से उधना (सूरत) अमृत भारत ट्रेन 1708 किलोमीटर की दूरी करीब 33 घंटे में तय करेगी।

ट्रेन में होंगे 22 कोच

अमृत ​​भारत एक्सप्रेस में 22 आधुनिक एलएचबी कोच हैं, जिनमें 11 सामान्य द्वितीय श्रेणी के बैठने के कोच, आठ स्लीपर क्लास के कोच, दो द्वितीय श्रेणी-सह-सामान वैन और एक पेंट्री कार शामिल हैं। वहीं यात्रियों के आराम और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई इस ट्रेन में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकी, बेहतर बैठने की व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं।

4-G मोबाइल टावरों का किया लोकार्पण

पीएम मोदी ने ओडिशा दौरे के दौरान दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक से करीब 37 हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 97500 से अधिक 4-G मोबाइल टावरों का लोकार्पण किया। इनमें BSNL द्वारा स्थापित करीब 92,600 4-G तकनीक वाले टावर भी शामिल हैं।

2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ

इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- ये टावर देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहे हैं। 4जी तकनीक के विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। 

Published on:

27 Sept 2025 03:32 pm

Hindi News / National News / Amrit Bharat Express: ओडिशा से एक साथ पांच राज्यों को साधने की तैयारी, PM Modi ने दशहरे से पहले दे दिया बड़ा तोहफा

