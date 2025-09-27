Amrit Bharat Express: ओडिशा से एक साथ पांच राज्यों को साधने की तैयारी, PM Modi ने दशहरे से पहले दे दिया बड़ा तोहफा

बता दें कि ब्रह्मपुर से उधना ( सूरत ) अमृत भारत ट्रेन 27 सितंबर को अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। ट्रेन संख्या 09022 ब्रह्मपुर-सूरत (उधना) अमृत भारत एक्सप्रेस शनिवार, 27 सितंबर को ब्रह्मपुर से 12:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 21:00 बजे सूरत (उधना) पहुंचेगी। यह ट्रेन पांच राज्यों ओडिसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी।