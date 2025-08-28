Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिन में मोटिवेशनल स्पीच… रात होते ही जाग जाता था अंदर का चोर, फेमस यूट्यूबर गिरफ्तार

ओडिशा के मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर मनोज कुमार सिंह की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया है! दिन में प्रेरणादायक भाषण देने वाले मनोज रात में चोर बन जाते थे। पुलिस ने 5 लाख रुपये और सोने के आभूषणों की चोरी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है।

भुवनेश्वर

Mukul Kumar

Aug 28, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

ओडिशा में फेमस यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। आरोपी यूट्यूबर की पहचान कटक जिले के बैदेश्वर इलाके के खजुरीपाड़ा निवासी 42 वर्षीय मनोज कुमार सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस कमिश्नर एस देव दत्ता ने बताया कि आरोपी मनोज दिन में अपने यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल स्पीच देता था और रात होते ही उसके अदंर का चोर जाग जाता था। दरअसल, मनोज को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

ये भी पढ़ें

ED को देखते ही दीवार फांदकर भागने वाले TMC विधायक की बुआ की भी बढ़ेंगी मुश्किलें! सामने आई बड़ी वजह
राष्ट्रीय
image

पुलिस ने मनोज का वीडियो भी किया शेयर

कमिश्नरेट पुलिस ने मनोज का एक वीडियो भी शेयर किया है। जिसमें उसने अपने यूट्यूब चैनल पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को सुधारने के तरीके पर भाषण देते हुए दिखाई दे रहा था।

क्या है मामला?

पुलिस ने सुभाश्री नायक नामक महिला की शिकायत के आधार पर भरतपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में मनोज को गिरफ्तार किया है।

नायक अपने पति देबब्रत मोहंती के साथ पिछले दो महीनों से भुवनेश्वर के भरतपुर थाना क्षेत्र के खंडगिरिबाड़ी स्थित अपने किराये के मकान में रह रही हैं।

वह एक बैंक में कार्यरत हैं, जबकि उनके पति दवाइयों का व्यवसाय करते हैं। दोनों की शादी तीन महीने पहले हुई थी। कमिश्नरेट पुलिस सूत्रों ने बताया कि 14 अगस्त को सुबह करीब 9:30 बजे, दंपति घर को बाहर से बंद करके काम पर चले गए।

दोपहर करीब 2:30 बजे, उनके पति घर लौटे तो उन्होंने मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि बेडरूम के अंदर रखी अलमारी भी जबरदस्ती खोली गई थी।

लगभग 300 ग्राम सोने के आभूषण और 5 लाख रुपये नकद चोरी हो गए थे। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्रवाई के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन में मामले की सूचना दी।

जांच के दौरान पुलिस को क्या मिला?

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लगभग 200 ग्राम सोने के आभूषण, एक लाख रुपये नकद, एक दोपहिया वाहन आदि भी बरामद किए।

पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी ने चोरी का 82 ग्राम सोना नयागढ़ स्थित यूएनआई गोल्ड शाखा में 4,73,000 रुपये के बदले गिरवी रखा था। मनोज को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कमिश्नर पुलिस मनोज को आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार करने के लिए अदालत से अनुमति मांग सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

28 Aug 2025 08:26 pm

Hindi News / National News / दिन में मोटिवेशनल स्पीच… रात होते ही जाग जाता था अंदर का चोर, फेमस यूट्यूबर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.