दिन में मोटिवेशनल स्पीच… रात होते ही जाग जाता था अंदर का चोर, फेमस यूट्यूबर गिरफ्तार

ओडिशा में फेमस यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। आरोपी यूट्यूबर की पहचान कटक जिले के बैदेश्वर इलाके के खजुरीपाड़ा निवासी 42 वर्षीय मनोज कुमार सिंह के रूप में हुई है।
पुलिस कमिश्नर एस देव दत्ता ने बताया कि आरोपी मनोज दिन में अपने यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल स्पीच देता था और रात होते ही उसके अदंर का चोर जाग जाता था। दरअसल, मनोज को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
कमिश्नरेट पुलिस ने मनोज का एक वीडियो भी शेयर किया है। जिसमें उसने अपने यूट्यूब चैनल पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को सुधारने के तरीके पर भाषण देते हुए दिखाई दे रहा था।
पुलिस ने सुभाश्री नायक नामक महिला की शिकायत के आधार पर भरतपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में मनोज को गिरफ्तार किया है।
नायक अपने पति देबब्रत मोहंती के साथ पिछले दो महीनों से भुवनेश्वर के भरतपुर थाना क्षेत्र के खंडगिरिबाड़ी स्थित अपने किराये के मकान में रह रही हैं।
वह एक बैंक में कार्यरत हैं, जबकि उनके पति दवाइयों का व्यवसाय करते हैं। दोनों की शादी तीन महीने पहले हुई थी। कमिश्नरेट पुलिस सूत्रों ने बताया कि 14 अगस्त को सुबह करीब 9:30 बजे, दंपति घर को बाहर से बंद करके काम पर चले गए।
दोपहर करीब 2:30 बजे, उनके पति घर लौटे तो उन्होंने मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि बेडरूम के अंदर रखी अलमारी भी जबरदस्ती खोली गई थी।
लगभग 300 ग्राम सोने के आभूषण और 5 लाख रुपये नकद चोरी हो गए थे। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्रवाई के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन में मामले की सूचना दी।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लगभग 200 ग्राम सोने के आभूषण, एक लाख रुपये नकद, एक दोपहिया वाहन आदि भी बरामद किए।
पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी ने चोरी का 82 ग्राम सोना नयागढ़ स्थित यूएनआई गोल्ड शाखा में 4,73,000 रुपये के बदले गिरवी रखा था। मनोज को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
कमिश्नर पुलिस मनोज को आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार करने के लिए अदालत से अनुमति मांग सकती है।