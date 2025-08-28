दिन में मोटिवेशनल स्पीच… रात होते ही जाग जाता था अंदर का चोर, फेमस यूट्यूबर गिरफ्तार

वह एक बैंक में कार्यरत हैं, जबकि उनके पति दवाइयों का व्यवसाय करते हैं। दोनों की शादी तीन महीने पहले हुई थी। कमिश्नरेट पुलिस सूत्रों ने बताया कि 14 अगस्त को सुबह करीब 9:30 बजे, दंपति घर को बाहर से बंद करके काम पर चले गए।