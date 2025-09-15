पैर नहीं छूने पर बौखला उठीं टीचर ‘मैडम’, 31 छात्रों को बुरी तरह से पीटा; जब अभिभावकों को पता चला तो…

ओडिशा के मयूरभंज जिले में छात्रों को स्कूल में बुरी तरह से पीटने के आरोप में सहायक शिक्षिका पर बड़ा एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह प्रार्थना के बाद स्कूल में छात्रों ने शिक्षिका का पैर नहीं छूआ तो वह गुस्से से लाल हो गईं। इसके बाद, छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी।