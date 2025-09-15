Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पैर नहीं छूने पर बौखला उठीं टीचर ‘मैडम’, 31 छात्रों को बुरी तरह से पीटा; जब अभिभावकों को पता चला तो…

ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक सहायक शिक्षिका ने 31 बच्चों को बेरहमी से पीटा क्योंकि बच्चों ने प्रार्थना के बाद उनके पैर नहीं छुए। बच्चों के अभिभावकों की शिकायत के बाद शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। यह घटना ओडिशा में बच्चों पर शिक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा की बढ़ती घटनाओं को दर्शाती है। इससे पहले भी इसी तरह की कई घटनाएँ सामने आ चुकी हैं।

भुवनेश्वर

Mukul Kumar

Sep 15, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- AI)

ओडिशा के मयूरभंज जिले में छात्रों को स्कूल में बुरी तरह से पीटने के आरोप में सहायक शिक्षिका पर बड़ा एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह प्रार्थना के बाद स्कूल में छात्रों ने शिक्षिका का पैर नहीं छूआ तो वह गुस्से से लाल हो गईं। इसके बाद, छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी।

वहीं, मामला प्रकाश में आने के बाद सहायक शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। सहायक शिक्षिका का नाम सुकांति बताया जा रहा है। जो बेतनोती ब्लॉक के प्रतिमादेवीपुर क्लस्टर के खंडादेउला सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती हैं।

ये भी पढ़ें

पंजाब में 22 साल का लड़का 75 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार, जानें पाकिस्तान से भारत में कैसे पहुंच रहा माल?
राष्ट्रीय
image

शिक्षिका ने बांस के डंडे से पीटा

सूत्रों के हवाले से 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल में सुबह की प्रार्थना के बाद सभी छात्र अपनी-अपनी कक्षाओं में चले गए। इसके बाद, शिक्षिका एक-एक कर कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों के पास गईं।

जहां कुछ छात्रों से पूछा कि प्रार्थना के बाद उन्होंने उनके पैर क्यों नहीं छुए? जिन छात्रों ने उनके पैर नहीं छुए थे, उन्हें शिक्षिका ने बांस के डंडे से पीटा। बुरी तरह से पिटाई के कारण छात्र घायल हो गए।

अभिभावकों को पता चला तो क्या हुआ?

जब घायल छात्रों के अभिभावकों को इस घटना के बारे में पता चला, तो वे स्कूल पहुंच गए। शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर दी। घायल छात्रों को इलाज के लिए बेतनोती अस्पताल ले जाया गया।

उधर, शिकायत मिलने के बाद प्रधानाध्यापक पूर्णचंद्र ओझा ने खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), सीआरसीसी और विद्यालय प्रबंधन समिति को घटना के बारे में जानकारी दी। जिन्होंने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की। जांच के आधार पर, बीईओ ने सहायक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया।

पहले भी हो चुकी है इस तरह की घटना

इससे पहले, साल 2022 में भद्रक जिले के सुनामुहिन यूजीयूपी स्कूल में एक गणित शिक्षक ने 14 छात्रों को बेरहमी से पीटा था, जिसमें 4 छात्रों की हालत गंभीर हो गई। इसके बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

इसके अलावा, हाल ही में भुवनेश्वर के एक निजी कोचिंग सेंटर में गणित के शिक्षक ने कक्षा चार की एक छात्रा को बुरी तरह से पीटा था, जिससे उसकी आंख में चोट लग गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

15 Sept 2025 11:48 am

Hindi News / National News / पैर नहीं छूने पर बौखला उठीं टीचर ‘मैडम’, 31 छात्रों को बुरी तरह से पीटा; जब अभिभावकों को पता चला तो…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.