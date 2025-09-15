पैर नहीं छूने पर बौखला उठीं टीचर ‘मैडम’, 31 छात्रों को बुरी तरह से पीटा; जब अभिभावकों को पता चला तो…

ओडिशा के मयूरभंज जिले में छात्रों को स्कूल में बुरी तरह से पीटने के आरोप में सहायक शिक्षिका पर बड़ा एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह प्रार्थना के बाद स्कूल में छात्रों ने शिक्षिका का पैर नहीं छूआ तो वह गुस्से से लाल हो गईं। इसके बाद, छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी।
वहीं, मामला प्रकाश में आने के बाद सहायक शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। सहायक शिक्षिका का नाम सुकांति बताया जा रहा है। जो बेतनोती ब्लॉक के प्रतिमादेवीपुर क्लस्टर के खंडादेउला सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती हैं।
सूत्रों के हवाले से 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल में सुबह की प्रार्थना के बाद सभी छात्र अपनी-अपनी कक्षाओं में चले गए। इसके बाद, शिक्षिका एक-एक कर कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों के पास गईं।
जहां कुछ छात्रों से पूछा कि प्रार्थना के बाद उन्होंने उनके पैर क्यों नहीं छुए? जिन छात्रों ने उनके पैर नहीं छुए थे, उन्हें शिक्षिका ने बांस के डंडे से पीटा। बुरी तरह से पिटाई के कारण छात्र घायल हो गए।
जब घायल छात्रों के अभिभावकों को इस घटना के बारे में पता चला, तो वे स्कूल पहुंच गए। शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर दी। घायल छात्रों को इलाज के लिए बेतनोती अस्पताल ले जाया गया।
उधर, शिकायत मिलने के बाद प्रधानाध्यापक पूर्णचंद्र ओझा ने खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), सीआरसीसी और विद्यालय प्रबंधन समिति को घटना के बारे में जानकारी दी। जिन्होंने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की। जांच के आधार पर, बीईओ ने सहायक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया।
इससे पहले, साल 2022 में भद्रक जिले के सुनामुहिन यूजीयूपी स्कूल में एक गणित शिक्षक ने 14 छात्रों को बेरहमी से पीटा था, जिसमें 4 छात्रों की हालत गंभीर हो गई। इसके बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इसके अलावा, हाल ही में भुवनेश्वर के एक निजी कोचिंग सेंटर में गणित के शिक्षक ने कक्षा चार की एक छात्रा को बुरी तरह से पीटा था, जिससे उसकी आंख में चोट लग गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।