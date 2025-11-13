बिहार चुनाव के नतीजों से पहले BJP ने देश से मांगी माफी, बड़ी वजह आई सामने

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार अभियान चलाया है।​ पार्टी ने मशहूर 'अपॉलजी ट्रेंड' को अपने अंदाज में अपनाते हुए देशवासियों से 'माफी' मांगी है। लेकिन यह माफी किसी भी तरह की गलती के लिए नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की योजनाओं को इतनी तेजी और सफलता से पूरा करने के लिए है। बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए इस हैशटैग में अनोखे अंदाज में कहा गया है- 'नया भारत बनाने के लिए हमें माफ कर दीजिए।' यह कैम्पेन कुछ ही घंटों में वायरल हो गया है।