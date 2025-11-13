बिहार चुनाव के नतीजों से पहले BJP ने देश से मांगी माफी, बड़ी वजह आई सामने

फाइल फोटो
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार अभियान चलाया है। पार्टी ने मशहूर 'अपॉलजी ट्रेंड' को अपने अंदाज में अपनाते हुए देशवासियों से 'माफी' मांगी है। लेकिन यह माफी किसी भी तरह की गलती के लिए नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की योजनाओं को इतनी तेजी और सफलता से पूरा करने के लिए है। बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए इस हैशटैग में अनोखे अंदाज में कहा गया है- 'नया भारत बनाने के लिए हमें माफ कर दीजिए।' यह कैम्पेन कुछ ही घंटों में वायरल हो गया है।
पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर कई ब्रांड्स 'अपॉलजी ट्रेंड' चला रहे हैं, जिसमें वे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को इतना बेहतर बनाने के लिए जिज्ञासु स्टाइल में माफी मांगते हैं। इसी अपने ट्रेंड को कैच करते हुए बीजेपी ने लॉन्च किया। पार्टी ने लिखा- 'भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक आधिकारिक माफी पत्र। क्योंकि जब डिलीवरी अविश्वास से मिलती है, तो माफी मांगना उचित है।'
बीजेपी ने एक के बाद एक पोस्ट में सरकार की ओर से उपलब्धियां गिनाई हैं।
—हर घर जल नल योजना के लिए सॉरी
—गरीब को पक्का घर देने के लिए सॉरी
—महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए सॉरी
—स्वच्छता अभियान से भारत को ओपन डेफिनेशन मुक्त बनाने के लिए सॉरी
—आयुष्मान भारत से करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज देने के लिए सॉरी
पार्टी ने लिखा कि अगर हमने नए भारत का सपना सच कर दिखाया, तो इसे भी माफ कर दीजिए।
यह 13 नवंबर 2025 को पोस्ट किया गया था। कुछ ही घंटों में इस पर लाखों लाइक्स, रीट्वीट्स और कमेंट्स मिल गए हैं। बीजेपी समर्थक इसे गेम-चेंजर्स बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे ओवरकॉन्फिडेंस और प्रोपेगैंडा कह रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत की झलक दिख रही है; ऐसे में यह प्रभावशाली रणनीति रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस और राजद ने तत्काल तंज कसा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, 'बेरोजगारी, अपराध और बिहार में पलायन के लिए माफी मांगनी चाहिए।' तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता से असली माफी 14 नवंबर को मांगनी होगी। बता दें कि बिहार में कल 14 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी का यह 'सॉरी कैन्यन' सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
