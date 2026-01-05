तेल, डॉलर और दखल: वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का बड़ा भू-राजनीतिक संदेश

इसी मुद्रा के बूते हर देश को ऋण देता है, नाटो को फंड करता है, और यूएनओ को फंड करता है। यूएस डॉलर की शक्ति गई तो अमेरिका की शक्ति क्षीण होती है। यही कारण है कि भारत के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। भारत रूस से तेल रुपये में खरीद रहा है और डॉलर में बेच रहा है, और भारत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विभिन्न देशों के साथ वन टू वन कर रहा है, वह भी देर-सबेर डॉलर को कमजोर कर रहा है। ब्रिक्स देशों से भी दूरी यही कारण है कि यूएस डॉलर को चुनौती मिल रही है।