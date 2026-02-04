नेपाल में ओली की सत्ता भी गई…, Gen Z की मुहिम से सरकार ने विवादास्पद सोशल मीडिया विधेयक वापस लिया

Nepal Gen Z Protests: नेपाल में राजनीति का बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जेन-जी (Gen Z) के नेतृत्व में हुए जोरदार विरोध प्रदर्शनों ने न सिर्फ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार को सत्ता से बाहर किया, बल्कि अब अंतरिम सरकार को भी विवादास्पद सोशल मीडिया विधेयक वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने वाले इस बिल के खिलाफ शुरू हुआ यूथ आंदोलन धीरे-धीरे भ्रष्टाचार विरोधी लहर में बदल गया और आखिरकार नेपाल सरकार को पीछे हटना पड़ा।